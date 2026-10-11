Calcio, Prima Categoria. La Pegliese vince all’ultimo respiro! Priamar beffata nel recupero

PRIAMAR - PEGLIESE 2-3 (49’ pt rig., 49’ Amato - 31’ Chiappori D., 46’ pt Chiantia, 98’ Scotto)
98’ LA PEGLIESE VINCE ALL’ULTIMA AZIONE! Conclusione di scotto da fuori e palla che passa sotto a Tredici per il 2 a 3 finale
97’ Longagna rischia il clamoroso autogoal, fortunato il difensore
96’ Rapido contropiede di Albanese che però incrocia troppo e mette sul fondo
92’ Finale rovente, doppio cartellino rosso all’indirizzo di Tuci e Raso A.
Si entra nel recupero
84’ Conclusione da fuori di Rizzo di poco alta
82’ Esce Chiappori D., entra Ardinghi
81’ Si perde il conto delle ammonizioni, giallo per proteste all’indirizzo di Raso M.
80’ Fioccano cartellino, giallo anche per mister Ferraro
78’ Giallo verso un componente della panchina ospite
76’ Nuovo giallo, questa volta all’indirizzo di Pescio
74’ Crampi per Crivello, entra Rocca
73’ Entra Scotto che rileva Chiantia
70’ Nuovo cambio, Pescio prende il posto di Chessa
69’ Lancio di Amato per Tuci che tenta il tocco sotto mettendo sul fondo
68’ È il turno di Tuci, esce dal campo Caicedo
63’ Punizione di Rizzo che termina sul fondo
61’ Poggi calcia via il pallone, nuovo giallo estratto, troppi visto che la gara è molto tranquilla
59’ Cambia la Priamar con Poggi che prende il posto di Basso
59’ Conclusione di Amato su punizione, palla che finisce fuori dallo stadio
58’ È il turno di Incerti che prende il posto di Arrache
57’ Intervento duro di Chiappori C., nuovo giallo per i genovesi
57’ Spintone di Arrache su Casassa, giallo per il numero 9
54’ La Pegliese lamenta un colpo al volto ai danni di Arrache, per l’arbitro non c’è nulla
51’ Conclusione di Raso M., reattiva la risposta di Tredici
49’ IL PAREGGIO DELLA PRIAMAR! Ancora Amato con una splendida conclusione a giro regala ai rossoblù il goal del 2 a 2
46’ Inizia la ripresa, nessun cambio per le due squadre
SECONDO TEMPO
Dopo sei minuti di recupero termina la prima frazione
49’ ACCORCIA LE DISTANZE LA PRIAMAR! È glaciale Amato dal dischetto dimezzando le distanze
48’ RIGORE PER LA PRIAMAR! Fabbretti lotta in mezzo all’area e viene spinto al momento del tiro, rigore per il direttore di gara tra le proteste dei genovesi
46’ RADDOPPIO DELLA PEGLIESE! Ancora un pallone che arriva sulla sinistra, questa volta è Chiantia a gonfiare la rete davanti al portiere di casa
46’ Lancio per Amato ma è provvidenziale l’uscita di Gravano
43’ Bella imbucata di Casassa per Albanese che però davanti al portiere si mastica la conclusione
34’ Fallo a centrocampo di Casassa, ammonizione anche per il numero 8
33’ Ci prova Arrache ma Tredici mette in corner
31’ PEGLIESE IN VANTAGGIO! Arrache allarga sulla sinistra per Chiappori D. che in diagonale batte Tredici per il vantaggio ospite
27’ Uscita di Tredici ostacolato da un compagno, la palla arriva ad Arrache che a porta spalancata spara fuori
25’ Conclusione di Casassa facile tra le mani di Gravano
22’ Giallo per Crivello
21’ Punizione di Fedri direttamente sulla barriera
12’ Gioco fermo, si fa male dopo un contrasto Gavarone che viene portato fuori dal campo di peso, al suo posto entra Palmiere
10’ Grande occasione per Fedri che si ritrova davanti a Tredici ma spara sopra la traversa
1' Inizia ora la sfida
PRIMO TEMPO
Terza giornata del campionato di Prima Categoria, al "Levratto" va in scena la sfida tra i padroni di casa della Priamar e la Pegliese. Ancora a secco di punti la formazione di mister Ferraro, che nelle prime uscite ha subito due brutti KO incassando un totale di 9 reti. In crescita invece la formazione genovese, dopo il successo di settimana scorsa gli uomini di Orlando proveranno sicuramente a dare continuità.
PRIAMAR: F. Tredici, L. Basso, A. Crivello, N. Longagna, L. Gavarone, P. Chessa, I. Fabbretti, T. Casassa, J. Caicedo, A. Amato, G. Albanese
A disposizione: A. Abate, E. Di Bartolo, L. Fabbiani, G. Palmiere, F. Poggi, R. Rocca, M. Pescio, L. Vaiarini, K. Tuci
All: Ferraro Davide
PEGLIESE: F. Gravano, M. Raso, D. Chiappori, A. Raso, P. Garbini, M. Puppo, C. Chiappori, A. Rizzo, M. Arrache, S. Fedri, S. Chiantia
A disposizione: A. Ventura, G. Ardinghi, M. Incerti, M. Marcon, T. Parodi, C. Sangiacomo, A. Sarr, S. Scotto, L. Varone
All: Rocco Orlando
ARBITRO: T. Felline