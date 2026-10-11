Calcio, Prima Categoria. La Pegliese vince all’ultimo respiro! Priamar beffata nel recupero

PRIAMAR - PEGLIESE 2-3 (49’ pt rig., 49’ Amato - 31’ Chiappori D., 46’ pt Chiantia, 98’ Scotto)



98’ LA PEGLIESE VINCE ALL’ULTIMA AZIONE! Conclusione di scotto da fuori e palla che passa sotto a Tredici per il 2 a 3 finale

97’ Longagna rischia il clamoroso autogoal, fortunato il difensore

96’ Rapido contropiede di Albanese che però incrocia troppo e mette sul fondo

92’ Finale rovente, doppio cartellino rosso all’indirizzo di Tuci e Raso A.

Si entra nel recupero

84’ Conclusione da fuori di Rizzo di poco alta

82’ Esce Chiappori D., entra Ardinghi

81’ Si perde il conto delle ammonizioni, giallo per proteste all’indirizzo di Raso M.

80’ Fioccano cartellino, giallo anche per mister Ferraro

78’ Giallo verso un componente della panchina ospite

76’ Nuovo giallo, questa volta all’indirizzo di Pescio

74’ Crampi per Crivello, entra Rocca

73’ Entra Scotto che rileva Chiantia

70’ Nuovo cambio, Pescio prende il posto di Chessa

69’ Lancio di Amato per Tuci che tenta il tocco sotto mettendo sul fondo

68’ È il turno di Tuci, esce dal campo Caicedo

63’ Punizione di Rizzo che termina sul fondo

61’ Poggi calcia via il pallone, nuovo giallo estratto, troppi visto che la gara è molto tranquilla

59’ Cambia la Priamar con Poggi che prende il posto di Basso

59’ Conclusione di Amato su punizione, palla che finisce fuori dallo stadio

58’ È il turno di Incerti che prende il posto di Arrache

57’ Intervento duro di Chiappori C., nuovo giallo per i genovesi

57’ Spintone di Arrache su Casassa, giallo per il numero 9

54’ La Pegliese lamenta un colpo al volto ai danni di Arrache, per l’arbitro non c’è nulla

51’ Conclusione di Raso M., reattiva la risposta di Tredici

49’ IL PAREGGIO DELLA PRIAMAR! Ancora Amato con una splendida conclusione a giro regala ai rossoblù il goal del 2 a 2

46’ Inizia la ripresa, nessun cambio per le due squadre

SECONDO TEMPO

Dopo sei minuti di recupero termina la prima frazione

49’ ACCORCIA LE DISTANZE LA PRIAMAR! È glaciale Amato dal dischetto dimezzando le distanze

48’ RIGORE PER LA PRIAMAR! Fabbretti lotta in mezzo all’area e viene spinto al momento del tiro, rigore per il direttore di gara tra le proteste dei genovesi

46’ RADDOPPIO DELLA PEGLIESE! Ancora un pallone che arriva sulla sinistra, questa volta è Chiantia a gonfiare la rete davanti al portiere di casa

46’ Lancio per Amato ma è provvidenziale l’uscita di Gravano

43’ Bella imbucata di Casassa per Albanese che però davanti al portiere si mastica la conclusione

34’ Fallo a centrocampo di Casassa, ammonizione anche per il numero 8

33’ Ci prova Arrache ma Tredici mette in corner

31’ PEGLIESE IN VANTAGGIO! Arrache allarga sulla sinistra per Chiappori D. che in diagonale batte Tredici per il vantaggio ospite

27’ Uscita di Tredici ostacolato da un compagno, la palla arriva ad Arrache che a porta spalancata spara fuori

25’ Conclusione di Casassa facile tra le mani di Gravano

22’ Giallo per Crivello

21’ Punizione di Fedri direttamente sulla barriera

12’ Gioco fermo, si fa male dopo un contrasto Gavarone che viene portato fuori dal campo di peso, al suo posto entra Palmiere

10’ Grande occasione per Fedri che si ritrova davanti a Tredici ma spara sopra la traversa

1' Inizia ora la sfida

PRIMO TEMPO

Terza giornata del campionato di Prima Categoria, al "Levratto" va in scena la sfida tra i padroni di casa della Priamar e la Pegliese. Ancora a secco di punti la formazione di mister Ferraro, che nelle prime uscite ha subito due brutti KO incassando un totale di 9 reti. In crescita invece la formazione genovese, dopo il successo di settimana scorsa gli uomini di Orlando proveranno sicuramente a dare continuità.

PRIAMAR: F. Tredici, L. Basso, A. Crivello, N. Longagna, L. Gavarone, P. Chessa, I. Fabbretti, T. Casassa, J. Caicedo, A. Amato, G. Albanese

A disposizione: A. Abate, E. Di Bartolo, L. Fabbiani, G. Palmiere, F. Poggi, R. Rocca, M. Pescio, L. Vaiarini, K. Tuci

All: Ferraro Davide



PEGLIESE: F. Gravano, M. Raso, D. Chiappori, A. Raso, P. Garbini, M. Puppo, C. Chiappori, A. Rizzo, M. Arrache, S. Fedri, S. Chiantia

A disposizione: A. Ventura, G. Ardinghi, M. Incerti, M. Marcon, T. Parodi, C. Sangiacomo, A. Sarr, S. Scotto, L. Varone

All: Rocco Orlando



ARBITRO: T. Felline