Calciomercato, Vado. Accordo trovato per il ritorno di Alfiero, la punta sui social: "Arrivo subito, Vado e torno..." (VIDEO)

Una volta confermato l'infortunio di Enock Barwuah la voce del ritorno di Vincenzo Alfiero è iniziata a circolare con insistenza dalle parti del Chittolina.

Il Vado e il centravanti si erano separati durante la scorsa estate, ma la scintilla è di nuovo scoccata tra la punta piemontese e il club del presidente Tarabotto.

Domani, dovrebbe essere il giorno della chiusura ufficiale dell'operazioni, ma l'accordo tra il sodalizio vadese e il giocatore è già stato trovato, come conferma il simpatico post social pubblicato pochi istanti fa dal club rossoblu.