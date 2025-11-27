Calcio, Rappresentativa Under 19. Oggi nuovo stage al Negrotto, in campo i ragazzi di Finale, Bragno, Pietra e San Francesco Loano

Prosegue il cammino di preparazione della Rappresentativa “Under 19” del Comitato Regionale Liguria in vista della partecipazione al 62° Torneo delle Regioni. Oggi pomeriggio, alle 14:30, il gruppo si ritroverà presso il campo sportivo “Negrotto” di Serra Riccò (GE) per una nuova e importante seduta di allenamento.
Lo staff tecnico, guidato dall’allenatore Giuseppe Chiappucci, ha diramato l’elenco dei giocatori selezionati, in arrivo da numerose società del territorio ligure. Da segnalare la buona rappresentanza di giocatori savonesi, con i portacolori di Finale, Pietra Ligure, Bragno e San Francesco Loano.
Convocati
Angelo Baiardo: Risio Matteo
Busalla Calcio: Lo Bianco Daniel
Ca De Rissi SG: Erhahon Jonathan Omo
Calvarese 1923: Bacigalupo Thomas
Campomorone Sant’Olcese: Canepa Mattia, Triolo Federico
Fezzanese: Costa Amedeo, De Marco Jacopo
Finale: Medas Simone, Minetti Mattia, Vuillermoz Filippo
Follo Football Club: Agolli Ermal, Parentini Mattia
Football Club Bogliasco: Reffo Mario
Football Genova Calcio: Capurro Jacopo
Magra Azzurri: Bojang Yusupha
Molassana Boero A.S.D.: Carboni Christian, Barletta Davide, De Lucia Matteo, Dall’Asta Nicolò
New Bragno Calcio: Panelli Massimiliano
Pietra Ligure 1956: Aicardi Francesco, Malagrida Joshua Leandro, Prudente Edoardo
Rivasamba H.C.A.: Xhindi Rikardo
Sammargheritese 1903: Pagliarulo Antonio
San Francesco Loano: Pusceddu Mattia
Serra Riccò 1971: Tirelli Alessio Domenico
Sestrese Bor. 1919: Maresca Gabriele
Sporting Taggia Sanremo: Avandro Francesco
Vallescrivia 2018: Campolo Davide
Voltrese Vultur: Greco Gianluca