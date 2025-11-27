 / Calcio

Calcio | 27 novembre 2025, 08:00

Calcio, Rappresentativa Under 19. Oggi nuovo stage al Negrotto, in campo i ragazzi di Finale, Bragno, Pietra e San Francesco Loano

Mattia Pusceddu, portiere della San Francesco Loano

Mattia Pusceddu, portiere della San Francesco Loano

Prosegue il cammino di preparazione della Rappresentativa “Under 19” del Comitato Regionale Liguria in vista della partecipazione al 62° Torneo delle Regioni. Oggi pomeriggio, alle 14:30, il gruppo si ritroverà presso il campo sportivo “Negrotto” di Serra Riccò (GE) per una nuova e importante seduta di allenamento.

Lo staff tecnico, guidato dall’allenatore Giuseppe Chiappucci, ha diramato l’elenco dei giocatori selezionati, in arrivo da numerose società del territorio ligure. Da segnalare la buona rappresentanza di giocatori savonesi, con i portacolori di Finale, Pietra Ligure, Bragno e San Francesco Loano.
 

Convocati

Angelo Baiardo: Risio Matteo

Busalla Calcio: Lo Bianco Daniel

Ca De Rissi SG: Erhahon Jonathan Omo

Calvarese 1923: Bacigalupo Thomas

Campomorone Sant’Olcese: Canepa Mattia, Triolo Federico

Fezzanese: Costa Amedeo, De Marco Jacopo

Finale: Medas Simone, Minetti Mattia, Vuillermoz Filippo

Follo Football Club: Agolli Ermal, Parentini Mattia

Football Club Bogliasco: Reffo Mario

Football Genova Calcio: Capurro Jacopo

Magra Azzurri: Bojang Yusupha

Molassana Boero A.S.D.: Carboni Christian, Barletta Davide, De Lucia Matteo, Dall’Asta Nicolò

New Bragno Calcio: Panelli Massimiliano

Pietra Ligure 1956: Aicardi Francesco, Malagrida Joshua Leandro, Prudente Edoardo

Rivasamba H.C.A.: Xhindi Rikardo

Sammargheritese 1903: Pagliarulo Antonio

San Francesco Loano: Pusceddu Mattia

Serra Riccò 1971: Tirelli Alessio Domenico

Sestrese Bor. 1919: Maresca Gabriele

Sporting Taggia Sanremo: Avandro Francesco

Vallescrivia 2018: Campolo Davide

Voltrese Vultur: Greco Gianluca

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium