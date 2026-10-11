Calcio | Serie D. Il Millesimo ritrova il Viglino contro il Borgosesia, trasferta a Sestri Levante per il Celle Varazze

Il campionato di Serie D procede a ritmo serrato e il girone A è già pronto ad affrontare la settima giornata.

Il Millesimo torna al Viglino, finora autentico fortino dei giallorossi, per affrontare il Borgosesia. Una sfida importante per la squadra di Macchia, chiamata a contendere punti pesanti a una diretta concorrente nella corsa alla salvezza. Per migliorare il rendimento in trasferta ci sarà tempo, l'attenzione odierna sarà rivolta soprattutto alla possibilità di allungare la serie positiva davanti al proprio pubblico.

Situazione diversa per il Celle Varazze, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. Per le civette trasferta corta al Sivori di Sestri Levante, dove affronteranno i corsari rossoblu. L'arrivo di mister Pastorino ha dato nuova linfa, con i levantini capaci di rialzarsi sia in Coppa sia in campionato. Per la squadra di Gardini è arrivato il momento di iniziare a muovere la classifica, indipendentemente dal valore della squadra nell'altra metà del rettangolo verde

L'intero programma odierno verrà disputato alle ore 15:00.



