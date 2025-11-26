Calcio. Celle Varazze all'inglese contro l'Asti, Pisano: "Nel primo tempo abbiamo fatto ridere, nel secondo più ordinati e attenti" (VIDEO)

Torna al successo il Celle Varazze di Mario Pisano: Asti battuto 2-0 grazie alle reti di Bortoletti e Firman.

"Nel primo tempo abbiamo fatto ridere: abbiamo sbagliato tutte le distanze, tutte le cose che avevamo provato non stavano venendo - il pensiero schietto del tecnico - penso che ci sia stato un blocco emotivo, ho avuto la percezione di avvertire i miei calciatori un po' più nervosi di quello che forse dovevano essere: abbiamo fatto due parole a fine primo tempo e penso che questa squadra debba ancora capire il suo vero valore, questo probabilmente è responsabilità mia".

"Non abbiamo fatto un secondo tempo straordinario, ma sicuramente più ordinato e più attento, lasciando meno spazio e meno occasioni all'Asti - ha aggiunto Pisano - se il primo tempo l'Asti passa in vantaggio non ruba niente, siamo stati bravi a resistere e in alcune circostanze anche un pizzico fortunati. Nel secondo tempo, al di là dei due gol, la tenuta territoriale e come la squadra ha interpretato il secondo tempo ci ha portato ad essere al momento giusto nel posto giusto".