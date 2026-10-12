Calcio | Finalmente l'Albissole: i ceramisti si sbloccano regolando 3-0 il Campomorone

L’Albissole centra il primo successo in campionato, espugnando Begato con un netto 3-0 ai danni del Campomorone. La formazione guidata da Cattardico si sblocca grazie a una prestazione concreta, costruita attorno alla doppietta di Barisone e completata dalla rete di Vierci.

A indirizzare la gara è proprio l'esterno a tutto fascia, a segno al 15’ e capace di sbloccare una sfida che l’Albissole riesce a gestire con efficacia. Nella ripresa, al 69’, il laterale si ripete trasformando un calcio di rigore e mettendo una seria ipoteca sul risultato.

Il Campomorone prova a reagire, ma al 75’ arriva anche il tris firmato da Vierci, che chiude definitivamente i conti. Per l’Albissole si tratta di un successo importante, il primo in questa stagione, che permette alla squadra di guardare con maggiore fiducia ai prossimi impegni.

CAMPOMORONE – ALBISSOLE 0-3

Marcatori: 15’ Barisone, 69’ Barisone (rig.), 75’ Vierci.



Campomorone: Raffo, Scala (51’ Pastorino), Commissione, Franchi, Cavallaro (83’ Bignone), Zanoli, Licco, Delpino (69’ Moreno Reyes), Spadoni (83’ Gattulli), Traglia (58’ Chirone), Diakhate.

Allenatore: Palermo.



Albissole: Pastorino, Barisone (86’ De Cerchi), Moscatelli, Chiarlone, Freccero, Pare, Vierci (86’ Bonanni C.), Dorno (59’ Fossati), Giuli (83’ Pescio), Campelli, Invernizzi.

Allenatore: Cattardico.

Arbitro: Andrea Brizzi della Spezia.