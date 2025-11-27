Atletica Arcobaleno: prove convincenti sul percorso storico della 5 Mulini per Elena Cusato e Samir Benaddi

Neppure il tempo di rifiatare e l’Atletica Arcobaleno Savona è già di nuovo in corsa. Questa volta sul palcoscenico della più classica delle competizioni di corsa campestre: la celeberrima “5 Mulini”, giunta alla sua 93ª edizione e disputata sull’intramontabile percorso di San Vittore Olona.

Accanto alle gare internazionali di cartello, il programma ha previsto anche diverse prove collaterali, nelle quali due atleti della società savonese hanno saputo mettersi in ottima luce.

In campo femminile si è distinta Elena Cusato, impegnata nella gara riservata alle categorie Allieve e Junior sulla distanza di 4,2 km. La giovane atleta ha chiuso con un brillante 16’01”, piazzandosi 23ª tra le Junior e 54ª nella classifica generale, un risultato di notevole valore.

Nel cross corto maschile, sulla distanza di 3 km, a rappresentare i colori dell’Arcobaleno è stato Samir Benaddi. Anche per lui una prova decisamente convincente, suggellata dal tempo di 9’31”, che gli è valso un 27° posto nella classifica generale.