Calcio | Lo Speranza vola, Fanelli al novantesimo lancia i rossoverdi di Ponte in vetta

È stata una partita combattuta fino all’ultimo, ma lo Speranza è riuscito a dare seguito al netto 4-0 nel derby contro la Veloce, superando l’Oneglia per 3-2 al termine di una gara ricca di colpi di scena.

Gli ospiti si sono confermati un avversario ostico, portandosi per due volte in vantaggio con Schievenin. In entrambe le occasioni, però, i rossoverdi hanno trovato la forza di reagire: Cerchez ha firmato il primo pareggio su calcio di rigore, mentre Orsolini ha ristabilito la parità dopo il nuovo vantaggio imperiese.

Quando la partita sembrava ormai avviata verso il pareggio, all’88’ è arrivata la rete di Fanelli, che ha fatto esplodere di gioia i tifosi del Santuario e consegnato allo Speranza tre punti preziosi. Grazie a questo successo, la formazione allenata da Ponte raggiunge il Cengio in vetta alla classifica.

Dopo il pareggio all’esordio contro il Dego e la successiva vittoria contro il Levratto, la squadra rossoverde centra così un altro risultato positivo, confermando l’ottimo avvio di stagione.



SPERANZA – ONEGLIA 3-2

Marcatori: 32’ Schievenin (O), 52’ Cerchez (S, rig.), 57’ Schievenin (O), 60’ Orsolini (S), 88’ Fanelli (S).

Speranza: Debenedetti, Molinari, Bianchi, Di Donato (70’ Di Nardo), Gallo, Orsolini, Fanelli, Ottavi (88’ Pasquino), Palattella (65’ Fancellu), Cerchez, Carocci.

Allenatore: Ponte.



Oneglia: Casella J., Plebani, Negro P., Baroni (60’ Meda S.), De Matteis, Hasanaj, Comiotto, Mollaymeri, Schievenin (90’ Welegerima), Pala (65’ Gjegjaj), Secci (75’ Fatnassi H.).

Allenatore: Fratini.



Arbitro: Zunino di Savona.