Calcio | 26 novembre 2025, 13:23

Calcio. Eccellenza, il Rivasamba cambia allenatore: esonerato Corrado, il nuovo tecnico è Maisano

Novità sulla panchina dei Calafati: l'ex tecnico della Genova Calcio esordirà domenica prossima nel big match con la Fezzanese

Scossone in casa Rivasamba dopo il pareggio per 2-2 contro la Genova Calcio. Il club di Sestri Levante ha infatti annunciato l’esonero dell’allenatore Marco Corrado e del suo vice Pietro Paolo Sabatelli, affidando la guida della prima squadra a Giuseppe Maisano.

"La società ASD Rivasamba HCA comunica di aver incaricato Giuseppe Maisano quale mister della prima squadra di Eccellenza - si legge nella nota diffusa dalla società - Auguriamo a lui ed al suo staff un buon lavoro".

L’esperto tecnico genovese debutterà domenica nel big match che vedrà i Calafati, fermi a quota 18 punti in classifica, impegnati sul campo della capolista Fezzanese, attualmente a 23 punti.

Redazione

