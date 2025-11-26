Calcio, Serie D. Il Gozzano piega un Vado sottotono, vittoria che vale oro per i ragazzi di Lunardon

VADO - GOZZANO 1-2 (Pavesi 40' rig, Arras 55', Sangiorgio 58')

rimasto giu Ndianefo dopo un contatto, necessario l'intervento dei sanitari al triplice fischio. Niente barella però per l'esterno, un problema al ginocchio ma cammina sulle proprie gambe

50' FINISCE QUA, COLPACCIO GOZZANO. Su uno degli ultimi palloni, mette giu in area Raffini il pallone di Bellocci, ma Cuka respinge, ancora incerto il portiere su un nuovo traversone poco dopo, ma la difesa spazza

48' altra grossa occasione per il 1-3 del Gozzano, sul lancio di Cuka filtra la palla, tre contro uno per gli ospiti, ma Loiacono calcia addosso a Bellocci mandando su tutte le furie il proprio tecnico

46' ammonito Gulinelli, falloso su Lettieri a centrocampo

45' cinque di recupero, si mangia il tris in area il Gozzano sugli sviluppi di un corner, ma c'è una deviazione sul rigore in movimento di Pigato. Sul corner seguente altro brivido con Gemelli che stacca fuori di poco

40' un cambio per parte. Nel Vado Ndianefo per Lupinacci, nel Gozzano esce Pennati ed ecco Gemelli

36' Espulso Messina! Vado in dieci, fermato sull'esterno un giocatore ospite che poteva ripartire

35' ammonito Areco, fermato Vita in ripartenza

33' altro doppio cambio Gozzano: Monteleone e Loiacono per Bianchi 3e Sarpa

30' esce Pavesi ed ecco Pigato nel Gozzano, entra anche Areco per Sangiorgio

29' è letteralmente arrivato fino al limite Bianchi, il giocatore del Gozzano non riesce a trovare il tris, è l'incrocio a dirgli di no, dopo Sangiorgio prova a giro ma non trova la porta

27' manda alto di testa Vita, ma il Vado quando trova spazio può far male, ma sul piano del gioco decisamente meglio il Gozzano

26' il Gozzano manovra e fa correre il Vado, sta facendo letteralmente quello che vuole la squadra di Lunardon

24' esce Syll ed entra Cecchinato nel Vado

23' ci prova Vita da fuori, blocca sicuro Cuka, nuovamente un po' di surplace per il Vado, meglio il Gozzano in questa fase

18' ammonito Roselli

15: nel Vado esce De Rinaldis ed entra Vita, cambia modulo Roselli e passa al 4-3-3

14' Sangiorgio per Lettieri, combinazione che porta in area il n.34 ma non trova la porta con il destro: occasione sprecata

13' NUOVAMENTE AVANTI IL GOZZANO, GRAN PRODEZZA DI SANGIORGIO, DESTRO DA FUORI CHE VA A INSACCARSI SULL'ALTRO PALO

10' PAREGGIA IL VADO! Arras insacca. E' successo un po' di tutto in pochi secondi, diverse proteste del Gozzano per un uomo a terra e fallo non ravvisato in area, poi un cross messo da fuori dal Vado e Cuka non ci è arrivato, la palla è filtrata e Arras ha depositato in rete

5' prova ad arrivare al cross Arras ma niente da fare, palla sul fondo

15:36 ripartiti senza variazioni

SECONDO TEMPO

46' dopo un minuto di recupero termina la prima frazione

44' si mangia il raddoppio il Gozzano, ripartenza ospite con Sangiorgio a scaricare per Bianchi, cross basso e teso ma non arriva la zampata di Lettieri. Poco dopo ammonito lo stesso Sangiorgio

40' REALIZZA PAVESI, GOZZANO AVANTI!

38' RIGORE GOZZANO! Contatto Lettieri - De Rinaldis in area dopo l'azione sull'esterno destro, indica il dischetto l'arbitro

34' Syll salta netto Bianchi, cross fuori misura però dell'esterno rossoblu

28' in ritardo Messina su Pavesi, giallo per il difensore e si scatena una piccola discussione, ma sedata senza ulteriori sanzioni

24' riparte il Vado, Ciccone per Arras che non trova la porta: grande chance per i rossoblu

17' ci prova Syll sulla destra, blocca facile Cuka

15' cross dalla destra basso del Gozzano, provvidenziale Bondioli a deviare la deviazione di Pavesi: corner Gozzano. Dalla bandierina, nuovamente Casani ad arrivarci ma esito sempre alto con il piattone destro

13' risponde Arras, botta da posizione defilata in area, il portiere respinge sicuro

11' Carollo al tiro dal limite, respinge come può Bellocci, sulla ribattuta raccoglie Lettieri che viene ribattuto da un difensore

9' possesso palla non forzato da parte del Gozzano che ragiona con il pallone, il Vado recupera palla con Messina, ma un intervento di un difensore anticipa Raffini sulla palla di Gulinelli

5' ritmi abbastanza bassi, ma è il Gozzano a tenere il pallino del gioco per ora, gli ospiti conquistano un corner. Soluzione battuta corta, ma in un cross battuto in seguito, ci arriva Casani che manda alto con il destro

2' subito un guizzo in area per il Gozzano, spara alto Sangiorgio

14:34 partiti

PRIMO TEMPO

Il divario in classifica è ampio, ma sul campo è una sfida da prendere con le pinze per il Vado, oggi a confronto con il Gozzano.

Formazioni

VADO: Bellocci, Bondioli, Saltarelli, Arras, Raffini, Ciccone, Gulinelli, De Rinaldis, Lupinacci, Messina, Syll

A disposizione: Boschi, Bussaglia, Vita, Abonckelet, Torre, Cecchinato, Sacco, Ndianefo, Pastorino

Allenatore: Roselli

GOZZANO: Cuka, Sarpa, Masetti, Casani, Bianchi, Pennati, Pavesi, Sangiorgio, Lettieri, Carollo, Di Giovanni

A disposizione: Aiolfi, Gemelli, Pigato, Bonanno, Bertagnon, Monteleone, Loiacono, Areco, Hoxha

Allenatore: Lunardon

Arbitro: Francesco Passarotti (Mantova)

Assistenti: Federico Monardo (Bergamo) - Andrea Minopoli (Napoli)