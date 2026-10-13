La raccolta delle bottiglie cambia: a Finalborgo un ecocompattatore che premia i cittadini

La raccolta delle bottiglie in plastica sta attraversando una fase di trasformazione. Entro il 2029, l'Unione Europea punta a raggiungere il 90% di raccolta separata delle bottiglie in plastica monouso e dei contenitori metallici per bevande, anche attraverso la diffusione dei sistemi di deposito cauzionale (DRS), già adottati in diversi Paesi europei.

Anche i supermercati possono svolgere un ruolo importante in questa evoluzione, mettendo a disposizione dei cittadini punti di raccolta facilmente accessibili e integrati nelle abitudini quotidiane.

Un esempio concreto arriva da Finale Ligure, dove dal 31 luglio è attivo, presso il supermercato FUDI Finalborgo di Strada per Calice 14, un ecocompattatore CORIPET per la raccolta selettiva delle bottiglie in PET.

La macchina, modello C-Front prodotto dall'azienda italiana RIPET, permette ai cittadini di conferire le bottiglie, contribuendo a preservare la qualità del materiale da avviare al riciclo.

A rendere il servizio ancora più interessante è la presenza di un incentivo economico: conferendo le bottiglie, i cittadini possono beneficiare di 3 euro di sconto su una spesa di almeno 30 euro, secondo le condizioni previste dall'iniziativa.

L'obiettivo è rendere la raccolta selettiva un gesto semplice, accessibile e conveniente, valorizzando il ruolo dei punti vendita come luoghi in cui sensibilizzazione ambientale e servizi per i consumatori possono incontrarsi.

Per far conoscere meglio questa opportunità, sabato 17 ottobre presso FUDI Finalborgo sarà presente personale RIPET, a disposizione dei cittadini per illustrare il funzionamento dell'ecocompattatore, distribuire materiale informativo e rispondere alle domande sul servizio.



Un'occasione per scoprire come un gesto quotidiano, come riportare le bottiglie vuote durante la spesa, possa contribuire a una raccolta più efficace e a un migliore recupero delle risorse.





