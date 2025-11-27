Calcio, Evolution Programme. Ieri all'Olmo - Ferro il primo incontro formativo sulla prevenzione degli infortuni

Prosegue l’attività di aggiornamento prevista dall’Evolution Programme, che ieri sera, mercoledì 26 novembre, ha proposto un nuovo incontro formativo presso la Sala Conferenze dello Stadio “Olmo Ferro”. Nel corso della serata è stato illustrato il progetto F.I.G.C., alla presenza di tecnici, dirigenti e figure del settore.

Il percorso proseguirà poi nel 2026 con due ulteriori appuntamenti programmati per il 18 marzo e il 6 maggio, sempre alle ore 19:00 e nuovamente nella Sala Conferenze dello stadio.

Il primo dei due incontri dell’anno nuovo sarà dedicato al tema della prevenzione degli infortuni, con l’intervento del dottor Luca Simonetti, relatore dell’appuntamento.

Il 6 maggio, invece, l’attenzione si sposterà sulla gestione della Prima Squadra e del Settore Giovanile Scolastico, grazie al contributo del Direttore Generale Umberto Barletta e del Responsabile S.G.S. Lorenzo Perelli.

Gli incontri sono aperti ad allenatori, dirigenti e genitori, con l’obiettivo di promuovere una cultura sportiva sempre più consapevole, formata e vicina alle esigenze dei giovani atleti.