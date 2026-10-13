Calcio | Albissole. Cattardico può finalmente sorridere: "La squadra meritava da tempo i tre punti, l'Eccellenza si avvicina alla Serie D"

Dopo cinque giornate di campionato, l'Albissole centra la prima vittoria in Eccellenza. Il 3-0 sul Campomorone, firmato dalla doppietta di Barisone e dal gol di Vierci, premia una squadra che, nonostante le buone prestazioni offerte nelle precedenti uscite, non era riuscita a raccogliere quanto meritato. Al termine della partita, mister Cristian Cattardico ha commentato con soddisfazione il risultato, soffermandosi anche sulle difficoltà del campionato

«E'stata una grande soddisfazione per i ragazzi, perché se lo meritavano. Fino ad adesso abbiamo raccolto meno di quanto avremmo dovuto. Oggi la squadra ha fatto una gran partita: non siamo partiti benissimo, l'approccio non è stato dei migliori — nei primi 10 minuti abbiamo fatto un po' di fatica —, però poi, dopo l'1-0, la partita è stata sotto controllo».

L'Eccellenza si sta confermando un campionato impegnativo, nel quale anche i dettagli possono fare la differenza.

«Sì, è un campionato difficile, e soprattutto quest'anno — come avevo detto all'inizio, ad agosto — si avvicina molto a una Serie D. È un campionato in cui devi stare sempre attento e dove i dettagli fanno la differenza: sia davanti, dove devi fare gol appena ti capita l'occasione, sia dietro e in mezzo al campo, dove bisogna stare sempre concentrati e fare sempre la corsa in più. Però, piano piano, arriveremo a regime».



La rosa non è ancora al completo. Quando sarà possibile recuperare tutti i giocatori che in passato hanno avuto un ruolo importante?

«Stiamo aspettando Diana, che riavremo sicuramente verso dicembre. Per quanto riguarda gli altri, diciamo che sono abbastanza pronti. La cosa importante sono le prestazioni dei ragazzi, stanno sostituendo alla grande anche gli assenti. Noi siamo un gruppo e non dobbiamo pensare a chi in questo momento non è disponibile».



In queste prime giornate hanno trovato spazio anche diversi giovani, alcuni dei quali all'esordio in categoria. Le risposte sono state positive.

«Sì, in queste prime cinque giornate ci sono stati parecchi esordi: devono crescere e ci vuole del tempo, ma siamo qui apposta».