Calcio, San Filippo Neri. Passo indietro per Torregrossa e Rotiroti: "Possa fungere da scossa"

È terminata di fatto domenica scorsa la lunga avventura di Davide Torregrossa e Davide Rotiroti alla guida della San Filippo Neri. I tecnici hanno infatti rassegnato le dimissioni con la speranza che i giallorossi possano cambiare marcia.

"Il nostro passo indietro ci auguriamo possa fungere da scossa dopo un avvio di stagione più complicato del previsto. Auguriamo alla società il meglio per il proprio futuro".

Nel breve termine dovrebbe essere il preparatore dei portieri Curto a traghettare gli ingauni, in attesa della nomina del nuovo allenatore.

