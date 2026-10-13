Calcio | Vado. Ritorno felice a Perugia per Matteo Viti: "Contento per il risultato, ho rivisto tanti volti amici"

Ritorno vittorioso al Curi per Matteo Viti, l'ex difensore del Perugia ha infatti sbancato insieme ai propri compagni l'impianto biancorosso nella sfida disputata domenica pomeriggio

«Tornare al Curi è sempre una grandissima emozione, sia per l'ambiente che c'è attorno, per anche le vecchie amicizie che avevo stretto qui. E parlando della partita, sono molto contento che abbiamo portato a casa questo risultato.»



Sulla crescita personale e sul rapporto con la sua ex squadra:

«Beh, diciamo che magari in quel momento forse non ero ancora pronto come magari lo posso essere ora. Sono passati 2-3 anni in cui comunque ho fatto altre esperienze che mi sono servite per maturare. Non parlerei però di rivincita, ho rispetto per la mia ex squadra seppur sia sceso in campo solamente in nove occasioni»



Sulla situazione attuale del Perugia e sul nuovo corso:

«Sì, ho visto che c'è stato questo passaggio di proprietà e che anche la tifoseria ha portato molto entusiasmo all'ambiente e nonostante magari questi piccoli intoppi, credo che faranno bene perché è una squadra costruita per per stare in alto»