Calcio, Prima Categoria B. La Virtus Don Bosco non sfigura con la Campese, la doppietta di Donato e la rete di Criscuolo premiano i verdeblu

Ci ha provato la Virtus Don Bosco a rendere la vita difficile alla Campese nel recupero dell'ottava giornata del Girone B di Prima Categoria.
I varazzini, incassato in apertura di ripresa il vantaggio verdeblu a firma Donato, sono riusciti immediatamente a riequilibrare i conti con Sicari.
Ancora Donato, al 61', ha riportato avanti la squadra di Meazzi, prima del sigillo definitivo realizzato da Criscuolo.
La Campese, ottenendo l'intera posta in palio, aggancia il Multedo al secondo posto, terzultima piazza in coabitazione con il Valsecca invece per i ragazzi di mister Marzano.