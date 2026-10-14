Calcio | Coppa Liguria di Prima Categoria. Stasera scattano gli ottavi di andata, in campo Cengio, Cisano e Speranza

La vittoria per 3-0 del Priaruggia Vecchio Castagna sul Granarolo, nell’anticipo di ieri sera, ha aperto il programma degli ottavi di finale d’andata della Coppa Liguria di Prima Categoria.

Il quadro delle gare si completerà questa sera alle 20, fatta eccezione per PSM Rapallo-San Lorenzo della Costa, rinviata a data da destinarsi.

Saranno tre le squadre savonesi impegnate: Cengio e Cisano si ritroveranno di fronte dopo il confronto di campionato di domenica scorsa, vinto dai granata, mentre lo Speranza ospiterà il Multedo. I rossoverdi arrivano all’appuntamento forti di un avvio di stagione positivo, che li vede in vetta al girone A proprio insieme al Cengio. Dall’altra parte ci sarà la formazione guidata da Bazzigalupi, prima nel girone B.

Le sfide di ritorno sono in programma tra poco poco meno di un mese, precisamente il prossimo 11 novembre.

Il programma:

Martedì 13 Ottobr3

21:15 | G. S. Granarolo 0 - 3 Priaruggia Vecchio Castagna

Mercoledì 14 Ottobre

20:00 | Bru. Borg. Lux - Ceparana Calcio

20:00 | Camporosso - Golfo Dianese 1923

20:00 | PSM Rapallo - San Lorenzo Della Costa RINVIATA

20:00 | Serra Riccò 1971 - Bolzanetese Virtus

20:00 | Speranza 1912 F.C. - Multedo 1930

20:30 | Cengio - Cisano

21:30 | Sarzanese Calcio - Arcola Garibaldina