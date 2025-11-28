 / Calcio

Calcio | 28 novembre 2025, 14:42

Calcio, Promozione. La giornata numero 12 è in rampa di lancio, gli arbitri e gli assistenti prescelti

Verdoia dirigerà Praese - Savona

CA DE RISSI SG – ALBISSOLE 1909

Arbitro: Rodolfo Corellino (Genova)

Assistente 1: Michele Bernardini (Genova)

Assistente 2: Ivan Casco Vorobiev (Genova)
 

CERIALE CALCIO – NEW BRAGNO CALCIO

Arbitro: Stefano Falamischia (Savona)

Assistente 1: Pietro Pollero (Savona)

Assistente 2: Michele Giacchino (Savona)
 

FINALE LIGURE – BAIA ALASSIO AUXILIUM

Arbitro: Gabriele Semeria (Imperia)

Assistente 1: Daniele Pistis (Genova)

Assistente 2: Giacomo Ferrari (Genova)
 

LEGINO 1910 – LITTLE CLUB JAMES

Arbitro: Thomas Cambiaso (Imperia)

Assistente 1: Matteo Crotti (Genova)

Assistente 2: Filippo Masini (Genova)
 

PONTELUNGO 1949 – MASONE

Arbitro: Nicolò Filippi (Savona)

Assistente 1: Jetmir Hasa (Albenga)

Assistente 2: Kaltoum El Fary (Savona)
 

PRAESE 1945 – SAVONA F.B.C. 1907

Arbitro: Andrea Silvio Verdoia (Genova)

Assistente 1: Andrea Amadei (Genova)

Assistente 2: Jacopo Nicolò Pascale (Genova)
 

SERRA RICCO’ 1971 – SESTRESE BOR. 1919

Arbitro: Andrea Martino (Savona)

Assistente 1: Emmanuel Crova (Chiavari)

Assistente 2: Francesco D’Andria (Chiavari)
 

SUPERBA CALCIO 2017 – SAMPIERDARENESE

Arbitro: Daniel Vergani (Savona)

Assistente 1: Alessandro De Lucia (Genova)

Assistente 2: Davide Biggi (Genova)

Redazione

