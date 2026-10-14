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Calcio | 14 ottobre 2026, 12:45

Calcio | Il Pallare cambia subito, Marian Stefan non è più l'allenatore biancoblu

Calcio | Il Pallare cambia subito, Marian Stefan non è più l'allenatore biancoblu

E' arrivata stamattina la conferma della separazione tra il Pallare e mister Marian Stefan.

La decisione è arrivata dopo il confronto interno, avvenuto ieri sera, tra la squadra e lo staff tecnico biancoblu.

"Ci sono state delle incomprensioni - ha dichiarato il presidente Isnardi - e alla fine abbiamo maturato questa decisione. Ci prenderemo ancora qualche giorno prima di decidere il nome del nuovo allenatore".

Il Pallare ha esordito domenica scorsa in campionato, pareggiando 1-1 contro il Murialdo.

Redazione

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