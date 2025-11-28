 / Calcio

Calcio | 28 novembre 2025, 09:18

Calcio, Eccellenza. Le designazioni della dodicesima giornata: Marchetti per l'anticipo del Devincenzi, fischietto da Ravenna per la Carcarese

Carida dirigerà San Francesco - Millesimo

CAMPOMORONE SANT’OLCESE – BUSALLA CALCIO

Arbitro: Rossella Daidone (Seregno)
Assistente 1: Riccardo Dell’Imperio (Novi Ligure)
Assistente 2: Lorenzo Toro (Chiavari)
 

CARCARESE – VOLTRESE VULTUR

Arbitro: Lorenzo Arrigoni (Ravenna)
Assistente 1: Filippo Morbelli (Albenga)
Assistente 2: Edoardo Bondi (Genova)
 

FEZZANESE – RIVASAMBA H.C.A.

Arbitro: Lorenzo Pettirossi (Genova)
Assistente 1: Anton Giulio Ermini (Genova)
Assistente 2: Luca Ingenito (Genova)
 

FOOTBALL GENOVA CALCIO – ARENZANO FOOTBALL CLUB

Arbitro: Luca Savino (Genova)
Assistente 1: Vesselin Adriano Torrero (Genova)
Assistente 2: Florjana Doci (Savona)
 

GOLFOPARADISO PRO RECCO C.A. – FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

Arbitro: Ramez Fousfos (Albenga)
Assistente 1: Federico Di Benedetto (Novi Ligure)
Assistente 2: Giuseppe Pasquariello (Novi Ligure)
 

MOLASSANA BOERO A.S.D. – ATHLETIC CLUB ALBARO

Arbitro: Luigi Ucci (Genova)
Assistente 1: Andrea Bordone (Chiavari)
Assistente 2: Giulio Sorace (Genova)
 

PIETRA LIGURE 1956 – SPORTING TAGGIA SANREMO

Arbitro: Samuele Marchetti (Chiavari)
Assistente 1: Catello Gasparo (Genova)
Assistente 2: Palmiro Scandale (Genova)
 

SAN FRANCESCO LOANO – MILLESIMO CALCIO

Arbitro: Giorgio Carida (Genova)
Assistente 1: Andrea Dellerba (Imperia)
Assistente 2: Luigi Arado (Genova)

