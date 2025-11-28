Calcio, Eccellenza. Le designazioni della dodicesima giornata: Marchetti per l'anticipo del Devincenzi, fischietto da Ravenna per la Carcarese

CAMPOMORONE SANT’OLCESE – BUSALLA CALCIO
Arbitro: Rossella Daidone (Seregno)
Assistente 1: Riccardo Dell’Imperio (Novi Ligure)
Assistente 2: Lorenzo Toro (Chiavari)
CARCARESE – VOLTRESE VULTUR
Arbitro: Lorenzo Arrigoni (Ravenna)
Assistente 1: Filippo Morbelli (Albenga)
Assistente 2: Edoardo Bondi (Genova)
FEZZANESE – RIVASAMBA H.C.A.
Arbitro: Lorenzo Pettirossi (Genova)
Assistente 1: Anton Giulio Ermini (Genova)
Assistente 2: Luca Ingenito (Genova)
FOOTBALL GENOVA CALCIO – ARENZANO FOOTBALL CLUB
Arbitro: Luca Savino (Genova)
Assistente 1: Vesselin Adriano Torrero (Genova)
Assistente 2: Florjana Doci (Savona)
GOLFOPARADISO PRO RECCO C.A. – FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
Arbitro: Ramez Fousfos (Albenga)
Assistente 1: Federico Di Benedetto (Novi Ligure)
Assistente 2: Giuseppe Pasquariello (Novi Ligure)
MOLASSANA BOERO A.S.D. – ATHLETIC CLUB ALBARO
Arbitro: Luigi Ucci (Genova)
Assistente 1: Andrea Bordone (Chiavari)
Assistente 2: Giulio Sorace (Genova)
PIETRA LIGURE 1956 – SPORTING TAGGIA SANREMO
Arbitro: Samuele Marchetti (Chiavari)
Assistente 1: Catello Gasparo (Genova)
Assistente 2: Palmiro Scandale (Genova)
SAN FRANCESCO LOANO – MILLESIMO CALCIO
Arbitro: Giorgio Carida (Genova)
Assistente 1: Andrea Dellerba (Imperia)
Assistente 2: Luigi Arado (Genova)