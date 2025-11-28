Kung Fu, pioggia di medaglie per la scuola di Finale Ligure alla gara di Saluzzo

Domenica 23 novembre il palazzetto dello sport della città saluzzese ha ospitato la terza Gara Sociale di Kung Fu dedicata allo stile Touei Chou, una giornata che ha riunito decine di praticanti provenienti da tutto il Nord Italia. L’evento, coordinato dal Maestro Agrippino Baglieri, caposcuola della disciplina, ha permesso di radunare in un’unica sede tutte le palestre che nel corso degli anni hanno aderito al suo metodo, coinvolgendo Maestri, istruttori e allievi in un clima di amicizia e condivisione.

La manifestazione ha visto i partecipanti confrontarsi in numerose specialità, dalle forme tradizionali ai combattimenti con e senza armi, dando spazio alle diverse abilità sviluppate nelle scuole marziali legate allo stile.

Tra le realtà presenti anche la Scuola di Kung Fu Touei Chou di Finale Ligure, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D., guidata dal Maestro Roberto Civallero, primo allievo del Maestro Baglieri. La delegazione finalese ha schierato tre atlete e un atleta, tutti protagonisti di prove di alto livello.

Brillante la prestazione di Sofia Bruzzone, che ha conquistato un argento nella forma a mani nude, un bronzo nel combattimento con arma gommata Duan Bing e un quarto posto nel combattimento tradizionale.

Ottimo risultato anche per Aurora Bruzzone, capace di ottenere un oro nella forma a mani nude e un argento nel combattimento tradizionale.

Prestazione di grande spessore per Giorgia Amico, che ha chiuso la sua giornata con un oro nella forma imitativa, un argento e due bronzi nelle categorie dedicate alle forme dimostrative e all’uso delle armi.

Infine Giulio Cecchini ha portato a casa un oro nella forma imitativa e due argenti nelle forme dimostrative e con armi, completando un bottino complessivo di grande prestigio per la scuola finalese.

La giornata ha rappresentato non solo un banco di prova per gli atleti alle prime esperienze, ma anche un momento prezioso di incontro e crescita, utile a rafforzare legami già consolidati e a crearne di nuovi. L’organizzazione, curata dal Maestro Miolano, ha garantito un ambiente accogliente e impeccabile sotto ogni aspetto.