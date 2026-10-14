Calcio | Pontelungo. La Juniores ha un nuovo mister, il testimone passa ad Alessandro Badoino

La nota granata:
L'ASD Pontelungo 1949 comunica che, di comune accordo con la società, mister Fabrizio Accame non è più l'allenatore della formazione Juniores.
La guida tecnica della squadra viene affidata a mister Alessandro Badoino, che, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, da due anni è parte integrante dello staff della prima squadra guidata da mister Fabio Zanardini.
Una scelta che punta sulla continuità, sulla conoscenza dell'ambiente granata e sulla valorizzazione di un gruppo chiamato ad affrontare una stagione di grande prestigio.
Dopo la splendida cavalcata culminata con la vittoria dei play-off, la Juniores del Pontelungo partecipa, per la prima volta nei 77 anni di storia della società, al Campionato Regionale Under 19 – Girone di Eccellenza, la massima competizione regionale giovanile.
La società ringrazia mister Fabrizio Accame per il lavoro svolto e per il contributo offerto alla crescita del gruppo, augurandogli le migliori fortune per il futuro. A mister Badoino rivolge invece un sincero augurio di buon lavoro per questa nuova esperienza alla guida dei nostri ragazzi.
Avanti insieme, nel segno dei colori granata!