Doria Nuoto Loano | Tre piazzamenti di rilievo al Duathlon di Marene, sul podio Matilde Perrone e Achille Biondolillo

I giovani atleti del Doria Nuoto Loano sono stati protagonisti al Duathlon di Marene, appuntamento che ha visto la partecipazione di Tommaso Bortolotti, Matilde Perrone e Achille Biondolillo, tutti capaci di ottenere risultati significativi nelle rispettive categorie.

Al debutto nella disciplina, Tommaso Bortolotti ha chiuso al quarto posto tra i Mini Cuccioli, mentre Matilde Perrone ha conquistato la terza posizione nella categoria Youth B, anche lei alla prima esperienza in un duathlon.

Terzo posto anche per Achille Biondolillo nella categoria Esordienti, al termine di una prova combattuta fino agli ultimi metri.

La trasferta piemontese ha quindi portato due podi e un quarto posto per i giovani portacolori del club loanese, impegnati in una competizione che combina corsa e ciclismo.