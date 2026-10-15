Pallanuoto | Rari Nantes Savona. Pollice alto per Del Lungo dopo la vittoria sul Posillipo: "Questo gruppo ha fame ed entusiasmo" (VIDEO)

Esperienza al servizio dei giovani, sicurezza tra i pali e una visione chiara del percorso da intraprendere.

Dopo il successo casalingo contro il Posillipo al debutto in Serie A1, Marco Del Lungo ha analizzato le prime settimane di lavoro della Rari Nantes Savona.

Dal fattore arbitrale gestito con maturità alla mentalità necessaria per affrontare il doppio impegno tra campionato ed Europa, il numero uno biancorosso ha svelato sensazioni e obiettivi di un gruppo affamato e sulla strada giusta per mantenere il giusto livello di competitività.