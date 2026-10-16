 / Calcio

Calcio | 16 ottobre 2026, 13:09

Calcio | Prima Categoria, le designazioni nei gironi A e B

Di Maria dirigerà S.G. Battista - Voltri

Di Maria dirigerà S.G. Battista - Voltri

GIRONE A

ALTARESE 1929 – GOLFO DIANESE 1923

Arbitro: Manuel Rodio (Genova)
 

ARGENTINA ARMA – VILLANOVESE

Arbitro: Adnane Raddouh (Imperia)
 

CENGIO – OSPEDALETTI CALCIO

Arbitro: Simone Dinapoli (Savona)
 

DEGO CALCIO – CAMPOROSSO

Arbitro: Pietro Pollero (Savona)
 

ONEGLIA CALCIO – ANDORA 1966

Arbitro: Mattia Calo (Albenga)
 

QUILIANOVALLEGGIA – SPERANZA 1912 F.C.

Arbitro: Martin Virgilio (Imperia)
 

VALLECROSIA ACADEMY ASD – CISANO

Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga)
 

VELOCE 1910 – NOLESE R.G. 1946 2001

Arbitro: Andrea Zunino (Savona)

 

GIRONE B

BOLZANETESE VIRTUS – SERRA RICCO' 1971

Arbitro: Jacopo Torrazza (Genova)
 

CELLA – G.S. GRANAROLO

Arbitro: Gabriele Chiari (Genova)
 

MURA ANGELI – MULTEDO 1930

Arbitro: Anthony Canuso (Genova)
 

PEGLIESE – ROSSIGLIONESE

Arbitro: Jacopo Giuseppe Capraro (Genova)
 

RABONA VIA DELL'ACCIAIO – SASSELLO

Arbitro: Marco Antonio Pilozo Calie (Genova)
 

S.G. BATTISTA – VOLTRI 87

Arbitro: Alessandro Di Maria (Chiavari)
 

SAVIGNONE – OLD BOYS RENSEN

Arbitro: Matteo Kosir (Genova)
 

VALSECCA SPORT FUN – PRIAMAR A.S.D.

Arbitro: Federico Cantoni (Genova)

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium