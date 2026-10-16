Calcio | Prima Categoria, le designazioni nei gironi A e B

GIRONE A
ALTARESE 1929 – GOLFO DIANESE 1923
Arbitro: Manuel Rodio (Genova)
ARGENTINA ARMA – VILLANOVESE
Arbitro: Adnane Raddouh (Imperia)
CENGIO – OSPEDALETTI CALCIO
Arbitro: Simone Dinapoli (Savona)
DEGO CALCIO – CAMPOROSSO
Arbitro: Pietro Pollero (Savona)
ONEGLIA CALCIO – ANDORA 1966
Arbitro: Mattia Calo (Albenga)
QUILIANOVALLEGGIA – SPERANZA 1912 F.C.
Arbitro: Martin Virgilio (Imperia)
VALLECROSIA ACADEMY ASD – CISANO
Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga)
VELOCE 1910 – NOLESE R.G. 1946 2001
Arbitro: Andrea Zunino (Savona)
GIRONE B
BOLZANETESE VIRTUS – SERRA RICCO' 1971
Arbitro: Jacopo Torrazza (Genova)
CELLA – G.S. GRANAROLO
Arbitro: Gabriele Chiari (Genova)
MURA ANGELI – MULTEDO 1930
Arbitro: Anthony Canuso (Genova)
PEGLIESE – ROSSIGLIONESE
Arbitro: Jacopo Giuseppe Capraro (Genova)
RABONA VIA DELL'ACCIAIO – SASSELLO
Arbitro: Marco Antonio Pilozo Calie (Genova)
S.G. BATTISTA – VOLTRI 87
Arbitro: Alessandro Di Maria (Chiavari)
SAVIGNONE – OLD BOYS RENSEN
Arbitro: Matteo Kosir (Genova)
VALSECCA SPORT FUN – PRIAMAR A.S.D.
Arbitro: Federico Cantoni (Genova)