Calcio, Legino. E' di Damonte il gol partita contro il Little Club: "Bravi a non disunirci dopo il loro vantaggio, ora recuperiamo le energie per mercoledì"

E' stata una partita complicata e combattuta quella di ieri pomeriggio tra il Legino e il Little Club.

I genovesi hanno trovato la rete del vantaggio a inizio ripresa, ma la squadra di mister Tobia ha avuto il merito di non disunirsi, trovando con Tubino, Damonte e Monte le tre reti della rimonta.

Proprio l'ex centrocampista di Varese e Albissola ha sottolineato la lucidità dei "pirati" nel momento più complicato del match, mantenendo la giusta dose di sangue freddo una volta passati in svantaggio.

Ora l'obiettivo si sposta al recupero di mercoledì con la Sampierdarenese, una sfida che potrebbe aprire ai savonesi le porte della zona playoff.