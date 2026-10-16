Calcio | Vado. Con la Sambenedettese arriva la nuova maglia. Riolfo: "Diamo continuità al nostro momento positivo"

Esordirà con tutta probabilità domani la nuova prima maglia del Vado. I rossoblu torneranno in campo dopo la grande impresa di Perugia nel tantativo di proseguire il filotto di risultati utili contro la Sambenedettese.

Un obiettivo condiviso da mister Giancarlo Riolfo, pronto però a tenere alta la tensione viste le caratteristiche dell'avversario.

“È stata una settimana di lavoro un po’ più corta rispetto alla precedente. Il morale della squadra è alto, a Perugia sono arrivati tre punti importanti e una bella iniezione di fiducia. Serve adesso dare continuità al nostro momento positivo: il focus sulla sfida di domani è massimo, la Sambenedettese è una squadra tosta, con un’ottima rosa e una tifoseria importante, che si farà sentire anche in trasferta.

Quello di domani è un match fondamentale per il nostro percorso, uno scontro diretto a tutti gli effetti. Serviranno massima umiltà e concentrazione per provare a dar seguito al nostro buon momento di forma. La Sambenedettese è una squadra in ripresa, noi non possiamo permetterci rilassamenti di nessun tipo dopo gli ultimi tre risultati positivi. Anzi, dovremo dimostrare ancora più attenzione e determinazione.

Per quanto riguarda la situazione indisponibili, domani non saranno della partita Malanca, Lionetti e Saltarelli. Per quest’ultimo, per fortuna, l’infortunio muscolare sembra meno grave rispetto a quanto si pensava subito dopo Perugia. Piana rientra dalla squalifica, mentre Ghezzi è nuovamente a disposizione dopo lo stop delle ultime settimane”.