Calcio, Legino. Svanita la paura al Ruffinengo, nessuna conseguenza per Nicolò Tobia

Si sono vissuti attimi di autentica apprensione oggi pomeriggio durante Legino - Little Club James.

Nicolò Tobia ha infatti avuto probabilmente un calo pressorio durante la partita vinta contro i genovese, lasciando il Rugginengo in ambulanza.

A rassicurare tifosi e appassionati ci ha pensato la società verdeblu sui propri canali social.

"Rassicurazioni per Nicolò Tobia sorridente e solare (come sempre).

Durante il secondo tempo della partita odierna contro la Little club James si è trovato costretto ad abbandonare il terreno di gioco con l'intervento dell'ambulanza che lo ha trasferito nella struttura San Paolo di Savona.

Nicolò è cosciente e sta BENE, è stato dimesso pochi minuti fa



Da Legino ed El Shaarawy Academy, un abbraccio a Nicolò"