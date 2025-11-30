 / Calcio

Calcio, Legino. Svanita la paura al Ruffinengo, nessuna conseguenza per Nicolò Tobia

Il giocatore ha lasciato il campo in ambulanza dopo un lieve malore

Si sono vissuti attimi di autentica apprensione oggi pomeriggio durante Legino - Little Club James.

Nicolò Tobia ha infatti avuto probabilmente un calo pressorio durante la partita vinta contro i genovese, lasciando il Rugginengo in ambulanza.

A rassicurare tifosi e appassionati ci ha pensato la società verdeblu sui propri canali social.

"Rassicurazioni per Nicolò Tobia sorridente e solare (come sempre).
Durante il secondo tempo della partita odierna contro la Little club James si è trovato costretto ad abbandonare il terreno di gioco con l'intervento dell'ambulanza che lo ha trasferito nella struttura San Paolo di Savona.
Nicolò è cosciente e sta BENE, è stato dimesso pochi minuti fa

Da Legino ed El Shaarawy Academy, un abbraccio a Nicolò"

