Calcio, Promozione. Il Legino stende il Little Club James: 3 a 1 per i savonesi in un match con tre espulsi

LEGINO - LITTLE CLUB JAMES 3-1 (54’ Tubino, 85’ Damonte, 106’ Monte rif. - 47’ Brunozzi)
Termina qui una sfida nervosa, tre espulsi e tanti episodi
106’ MONTE FA 3 A 1! Rigore perfetto del neo entrato che chiude la sfida
105’ RIGORE PER IL LEGINO! Costa stende Monte lanciato a rete e l’arbitro indossa il dischetto, giallo per il portiere
100’ Ancora non chiaro il recupero, assalto genovese, si potrebbe andare avanti per altri 5 minuti. Nel frattempo è entrato in campo anche Ferrara al posto di Incorvaia
95’ Esce Tobia A. ed entra Garzoglio
93’ STA SUCCEDENDO DI TUTTO! Brutto fallo di Brunozzi su Damonte che si becca il secondo giallo e viene espulso. Ne scaturisce un parapiglia che dura diversi minuti, ne fanno le spese Angeli e Casalegno, entrambi espulsi, con quest’ultimo che colpisce anche un avversario prima di uscire dal terreno di gioco. Si profila una stangata da parte del Giudice Sportivo
85’ LEGINO IN VANTAGGIO! Angolo al bacio di Tobia A. e incornata poderosa di Damonte che ribalta il risultato. Grandi proteste dei rossoblù, viene sventolato anche un giallo, perché capitan Carrà resta a terra dopo aver subito un colpo
82’ Tobia N. si rialza ed esce dal campo con le sue gambe, sembra essere stato un calo di pressione a seguito di un colpo precedente alla testa. Entra al suo posto Monte
76’ Gioco fermo da un paio di minuti, problemi per Tobia N. che resta a terra. Il giocatore é cosciente ma viene chiamata l’ambulanza
70’ Cross di Tobia A. deviato da un difensore che si spegne sull’esterno della rete, che rischio
66’ UN SUPER COSTA DICE DI NO A PIACENTINI! Splendida rovesciata del numero 9 neutralizzata dal portiere ospite
64’ Cambia anche il Legino con Di Donato al posto di Pescio
63’ Primo cambio del match: Cinardo prende il posto di Biancato nei rossoblù
61’ Il Legino chiede un rigore ma Cambiaso dice di no! Uscita di Costa su un lanciato Tobia N., per il direttore di gara il portiere prende il pallone e non c’è nulla
59’ Conclusione di Pescio che termina abbondantemente a lato
54’ PAREGGIO DEL LEGINO! Angolo in mezzo di Tobia A., la palla rimpalla ed é comoda per Tubino che conclude di potenza e fa 1 a 1
51’ Brunozzi ferma fallosamente Angeli, giallo per lui
47’ LITTLE CLUB JAMES IN VANTAGGIO! Buco difensivo, ne approfitta Brunozzi che entra in area dalla sinistra e buca Mata in uscita
46’ Inizia la ripresa, nessun cambio
SECONDO TEMPO
Un brutto primo tempo fin qui al Ruffinendo, le due squadre non riescono ad esprimere gioco affidandosi ai lanci lunghi che però sono preda della difesa.
Termina senza recupero la prima frazione
42’ Occasione per Tobia N. ma la conclusione viene deviata provvidenziale in angolo
36’ Ammonizione anche per capitan Piacentini
21’ Incomprensione della difesa del Legino, non ne approfitta la squadra genovese
17’ Punizione da buona posizione di Praglia, risponde presente Mata
13’ Primo giallo del match: ammonito il genovese Avanzino
11’ Bel suggerimento in mezzo di Tobia A. per Piacentini che in modo un po’ sconfinato riesce a concludere scheggiando la traversa
1' Inizia la sfida
PRIMO TEMPO
Grande occasione per dare una svolta al campionato per il Legino, la squadra di Tobia ospite un Little Club James in difficoltà con il grande obbiettivo di accorciare dalla zona playoff. Per i rossoblù servirà una grande prova contro la formazione savonese, per conquistare punti salvezza.
LEGINO: A. Mata, M. Tubino, G. Incorvaia, A. Gorrino, E. Angeli, L. Damonte, A. Tobia, M. Piana, R. Piacentini, A. Pescio, N. Tobia
A disposizione: A. Rossi, S. Garzoglio, P. Paina, R. Semperboni, G. Di Donato, W. Monte, S. Vezzolla, M. Campus
All: Tobia Fabio
LITTLE CLUB JAMES: M. Costa, G. Leonardi, L. Avanzino, F. Carrà, D. Pandiscia, S. Pulsoni, M. Chavez Moncada, M. Biancato, M. Praglia, A. Brunozzi, A. Casalegno
A disposizione: L. Parise, A. Canellini, C. Madou, S. Cinardo, A. D'Antonio, O. Bah
All: Rossetti Cristiano
Arbitro: Cambiaso di Imperia.
Assistenti: Crotti di Genova e Masini di Genova.