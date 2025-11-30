Calcio, Promozione. Il Legino stende il Little Club James: 3 a 1 per i savonesi in un match con tre espulsi

LEGINO - LITTLE CLUB JAMES 3-1 (54’ Tubino, 85’ Damonte, 106’ Monte rif. - 47’ Brunozzi)

Termina qui una sfida nervosa, tre espulsi e tanti episodi

106’ MONTE FA 3 A 1! Rigore perfetto del neo entrato che chiude la sfida

105’ RIGORE PER IL LEGINO! Costa stende Monte lanciato a rete e l’arbitro indossa il dischetto, giallo per il portiere

100’ Ancora non chiaro il recupero, assalto genovese, si potrebbe andare avanti per altri 5 minuti. Nel frattempo è entrato in campo anche Ferrara al posto di Incorvaia

95’ Esce Tobia A. ed entra Garzoglio

93’ STA SUCCEDENDO DI TUTTO! Brutto fallo di Brunozzi su Damonte che si becca il secondo giallo e viene espulso. Ne scaturisce un parapiglia che dura diversi minuti, ne fanno le spese Angeli e Casalegno, entrambi espulsi, con quest’ultimo che colpisce anche un avversario prima di uscire dal terreno di gioco. Si profila una stangata da parte del Giudice Sportivo

85’ LEGINO IN VANTAGGIO! Angolo al bacio di Tobia A. e incornata poderosa di Damonte che ribalta il risultato. Grandi proteste dei rossoblù, viene sventolato anche un giallo, perché capitan Carrà resta a terra dopo aver subito un colpo

82’ Tobia N. si rialza ed esce dal campo con le sue gambe, sembra essere stato un calo di pressione a seguito di un colpo precedente alla testa. Entra al suo posto Monte

76’ Gioco fermo da un paio di minuti, problemi per Tobia N. che resta a terra. Il giocatore é cosciente ma viene chiamata l’ambulanza

70’ Cross di Tobia A. deviato da un difensore che si spegne sull’esterno della rete, che rischio

66’ UN SUPER COSTA DICE DI NO A PIACENTINI! Splendida rovesciata del numero 9 neutralizzata dal portiere ospite

64’ Cambia anche il Legino con Di Donato al posto di Pescio

63’ Primo cambio del match: Cinardo prende il posto di Biancato nei rossoblù

61’ Il Legino chiede un rigore ma Cambiaso dice di no! Uscita di Costa su un lanciato Tobia N., per il direttore di gara il portiere prende il pallone e non c’è nulla

59’ Conclusione di Pescio che termina abbondantemente a lato

54’ PAREGGIO DEL LEGINO! Angolo in mezzo di Tobia A., la palla rimpalla ed é comoda per Tubino che conclude di potenza e fa 1 a 1

51’ Brunozzi ferma fallosamente Angeli, giallo per lui

47’ LITTLE CLUB JAMES IN VANTAGGIO! Buco difensivo, ne approfitta Brunozzi che entra in area dalla sinistra e buca Mata in uscita

46’ Inizia la ripresa, nessun cambio

SECONDO TEMPO

Un brutto primo tempo fin qui al Ruffinendo, le due squadre non riescono ad esprimere gioco affidandosi ai lanci lunghi che però sono preda della difesa.

Termina senza recupero la prima frazione

42’ Occasione per Tobia N. ma la conclusione viene deviata provvidenziale in angolo

36’ Ammonizione anche per capitan Piacentini

21’ Incomprensione della difesa del Legino, non ne approfitta la squadra genovese

17’ Punizione da buona posizione di Praglia, risponde presente Mata

13’ Primo giallo del match: ammonito il genovese Avanzino

11’ Bel suggerimento in mezzo di Tobia A. per Piacentini che in modo un po’ sconfinato riesce a concludere scheggiando la traversa

1' Inizia la sfida

PRIMO TEMPO

Grande occasione per dare una svolta al campionato per il Legino, la squadra di Tobia ospite un Little Club James in difficoltà con il grande obbiettivo di accorciare dalla zona playoff. Per i rossoblù servirà una grande prova contro la formazione savonese, per conquistare punti salvezza.

LEGINO: A. Mata, M. Tubino, G. Incorvaia, A. Gorrino, E. Angeli, L. Damonte, A. Tobia, M. Piana, R. Piacentini, A. Pescio, N. Tobia

A disposizione: A. Rossi, S. Garzoglio, P. Paina, R. Semperboni, G. Di Donato, W. Monte, S. Vezzolla, M. Campus

All: Tobia Fabio



LITTLE CLUB JAMES: M. Costa, G. Leonardi, L. Avanzino, F. Carrà, D. Pandiscia, S. Pulsoni, M. Chavez Moncada, M. Biancato, M. Praglia, A. Brunozzi, A. Casalegno

A disposizione: L. Parise, A. Canellini, C. Madou, S. Cinardo, A. D'Antonio, O. Bah

All: Rossetti Cristiano

Arbitro: Cambiaso di Imperia.

Assistenti: Crotti di Genova e Masini di Genova.