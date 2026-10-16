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Calcio | 16 ottobre 2026, 18:56

Calciomercato | San Francesco Loano. A un passo il ritorno di Alberto Zaccaria, vicino anche il terzino spagnolo Felou

Calciomercato | San Francesco Loano. A un passo il ritorno di Alberto Zaccaria, vicino anche il terzino spagnolo Felou

Non è stato l'inizio di stagione auspicato dalla San Francesco Loano.
I rossoblu sono infatti ancorati al fondo della classifica, con appena un punto racimolato in graduatoria nell'arco delle prime quattro giornate.

La società è però al lavoro per rinforzare ulteriormente l'organico e due ufficialità sembrano destinate ad arrivare a breve.

Radiomercato dà infatti per imminente il ritorno nel cuore della difesa di Alberto Zaccaria. Il centrale classe 2002 ha disputato le ultime tre stagioni in rossoblu e il quarto capitolo sembra ormai pronto ad essere scritto.

Sulla corsia laterale il nome caldo è quello di Ndiaye Felou, terzino di nazionalità spagnola classe 2008 proveniente dalla Sanremese.
 

Redazione

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