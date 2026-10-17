DOMENICA DA ALLERTA ARANCIONE. TANTISSIME LE SFIDE CHE SARANNO RINVIATE D'UFFICIO

E' stata emanata da Arpal come preannunciato stamattina, l'allerta meteo per la giornata di domani, domenica 18 ottobre.
Il livello arancione coinvolgerà levante savonese, genovesato e valbormida. Livello giallo per l'estremo ponente e levante.
L'allerta arancione scatterà domattina alle 8 e perdurerà almeno fino a mezzanotte.
Per questo motivo, secondo il nuovo regolamento del CR Liguria, le gare in programma nei territori con il livello arancione, o per le squadre provenienti da zone sotto il medesimo colore, saranno rinviate d'ufficio.
A seguire l'elenco delle partite che verranno rinviate.
Probabile anche il rinvio di Celle Varazze - Gozzano. Il Comune di Celle Ligure, con allerta arancione, è solito chiudere i cancelli di tutti i propri impianti sportivi.
Eccellenza
Albissole - Golfoprorecco
Arenzano - Cairese
Lavagnese - Campomorone
Rivasamba - Vallescrivia
Sammargheritese - Genova Calcio
Molassana - Busalla
Promozione
Olimpic - Borgo Incrociati
Sampierdarenese - Sestrese
San Cipriano - Masone
San Francesco Loano - Campese
Ventimiglia - Praese
Prima Categoria A
Altarese - Golfodianese
Cengio - Ospedaletti
Dego - Camporosso
Quiliano & Valleggia - Speranza
Veloce - Nolese
Prima Categoria B
San Giovanni Battista - Voltri 87
Seconda Categoria B
Borghetto - Virtus Don Bosco
Giusvalla - Spotornese
Mallare - Murialdo
Pallare - Savona B
Rocchetta - Bardineto