School Cup Baseball 5 | L’IIS Patetta di Cairo Montenotte conquista il bronzo nazionale

Tre giorni di sport, entusiasmo e soddisfazioni per l’IIS “F. Patetta” di Cairo Montenotte, che dal 14 al 16 ottobre ha rappresentato la Liguria nella fase nazionale della School Cup Baseball 5, conquistando un prestigioso terzo posto.

Gli studenti del Patetta si sono distinti fin dalla prima fase della competizione, dimostrando determinazione, affiatamento e spirito di squadra. Grazie alle vittorie contro Umbria, Valle d’Aosta e Sardegna, la formazione ligure ha conquistato l’accesso alla semifinale, proseguendo con successo il proprio percorso nel torneo.

Dopo aver sfiorato la finale, cedendo alla squadra delle Marche, i ragazzi e le ragazze del Patetta hanno saputo reagire con grinta, conquistando la vittoria nella sfida contro il Lazio e assicurandosi così una meritata medaglia di bronzo nazionale.

Un risultato che premia non soltanto le capacità sportive degli studenti, ma anche l’impegno, la collaborazione e la passione dimostrati durante tutta la manifestazione.

A salire sul podio sono stati Achille Gabbani, Giacomo Sechi, Jacopo Cionti, David D’Onofrio, Orgest Totraku, Marina Gjataj, Michelle Colorado e Azzurra Luisi, accompagnati dalla professoressa Nadia Ferraro e dal tecnico federale Flavio Arena, del Club Baseball Cairese e Softball Star Cairo.

A tutta la squadra vanno i complimenti per questo importante traguardo, che porta in alto il nome dell’IIS “F. Patetta” e della Liguria, confermando ancora una volta il valore dello sport come occasione di crescita, condivisione e successo collettivo.



