Calcio | 05 dicembre 2025, 18:03

Calcio, Prima Categoria. Le designazioni arbitrali nei Gironi A e B

Camporosso - Altarese sarà diretta da Tameo

GIRONE A
 

ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA – ONEGLIA CALCIO

Arbitro: Federico Mantero (Savona)
 

BORDIGHERA SANT’AMPELIO – DEGO CALCIO

Arbitro: Martin Virgilio (Imperia)
 

BORGHETTO S.S. 1968 – ANDORA 1966

Arbitro: Pietro Pollero (Savona)
 

CAMPOROSSO – ALTARESE 1929

Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga)
 

CENGIO – VIRTUS SANREMESE CALCIO

Arbitro: Jacopo Torrazza (Genova)
 

CISANO – SAN FILIPPO NERI ALBENGA

Arbitro: Mattia Calò (Albenga)
 

QUILIANOVALLEGGIA – OSPEDALETTI CALCIO

Arbitro: Gabriele Semeria (Imperia)
 

VENTIMIGLIA CALCIO – GOLFO DIANESE 1923

Arbitro: Filippo Gorlero (Imperia)

 

GIRONE B

OLD BOYS RENSEN – AUDACE CAMPOMORONE
Arbitro: Jacopo Lanciaprima (Genova)
 

OLIMPIC 1971 – RABONA VIA DELL’ACCIAIO
Arbitro: Giovanni Tanzella (La Spezia)
 

ROSSIGLIONESE – DINAMO SANTIAGO
Arbitro: Pier-Paolo Porzio (Genova)
 

SCIARBO COGO CALCIO ASD – BOLZANETESE VIRTUS
Arbitro: Simone Dinapoli (Savona)
 

SPERANZA 1912 F.C. – MULTEDO 1930
Arbitro: Stefano Romero (Savona)
 

VALSECCA SPORT FUN – CAMPESE F.B.C.
Arbitro: Fabio Cannella (Genova)
 

VELOCE 1910 – VOLTRI 87
Arbitro: Igor Nicola Viviani (Genova)
 

VIRTUS DON BOSCO – PEGLIESE
Arbitro: Filippo Conti (Genova)

