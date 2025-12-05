Calcio, Prima Categoria. Le designazioni arbitrali nei Gironi A e B

GIRONE A
ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA – ONEGLIA CALCIO
Arbitro: Federico Mantero (Savona)
BORDIGHERA SANT’AMPELIO – DEGO CALCIO
Arbitro: Martin Virgilio (Imperia)
BORGHETTO S.S. 1968 – ANDORA 1966
Arbitro: Pietro Pollero (Savona)
CAMPOROSSO – ALTARESE 1929
Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga)
CENGIO – VIRTUS SANREMESE CALCIO
Arbitro: Jacopo Torrazza (Genova)
CISANO – SAN FILIPPO NERI ALBENGA
Arbitro: Mattia Calò (Albenga)
QUILIANOVALLEGGIA – OSPEDALETTI CALCIO
Arbitro: Gabriele Semeria (Imperia)
VENTIMIGLIA CALCIO – GOLFO DIANESE 1923
Arbitro: Filippo Gorlero (Imperia)
GIRONE B
OLD BOYS RENSEN – AUDACE CAMPOMORONE
Arbitro: Jacopo Lanciaprima (Genova)
OLIMPIC 1971 – RABONA VIA DELL’ACCIAIO
Arbitro: Giovanni Tanzella (La Spezia)
ROSSIGLIONESE – DINAMO SANTIAGO
Arbitro: Pier-Paolo Porzio (Genova)
SCIARBO COGO CALCIO ASD – BOLZANETESE VIRTUS
Arbitro: Simone Dinapoli (Savona)
SPERANZA 1912 F.C. – MULTEDO 1930
Arbitro: Stefano Romero (Savona)
VALSECCA SPORT FUN – CAMPESE F.B.C.
Arbitro: Fabio Cannella (Genova)
VELOCE 1910 – VOLTRI 87
Arbitro: Igor Nicola Viviani (Genova)
VIRTUS DON BOSCO – PEGLIESE
Arbitro: Filippo Conti (Genova)