Il tennistavolo torna a Toirano: domani la seconda prova del Grand Prix

È ancora il palazzetto dello sport di Toirano ad ospitare la Coppa Liguria 2025/2026 di tennistavolo, con la seconda prova Grand Prix, cinque settimane dopo la prima prova.

Confermati gli orari dell'evento, che seguirà lo stesso copione di inizio novembre.

Apertura alle ore 13 di sabato 6 dicembre col singolo Sesta Categoria maschile, il torneo con la partecipazione più numerosa: saranno in 49 a contendersi il successo.

Prima testa di serie Raoul Fabio Cavanna (Genova), che proverà a ripetere il successo del mese scorso; i suoi avversari più accreditati, secondo la classifica, saranno Edoardo Fiorillo (Toirano), Nello Pruiti (Toirano), Vittorio Carchero (Toirano), Marco Beccuti (Spotornese), Salvatore Lombardo (Vallecrosia), Gabriele Biamonti (Vallecrosia), Filippo Commendatore (Vallecrosia), Giuseppe Orsi (Savona), Federico Bizzarri (Genova).

Dalle ore 15.30 spazio ai tre tornei femminili. Il Quinta Categoria vedrà impegnate, in ordine di classifica, Francesca Brea (Arma di Taggia), Maria Valeria Muraro (Bordighera), Gloria Sofia Santoiemma (La Spezia), Emili Pirola (Toirano), Carlotta Manfrino (Savona), Erica Siccardi (Toirano).

Il Quarta Categoria vedrà affrontarsi Maja Cuturilo (Athletic Club), Giusi Volpi (Athletic Club) e Maya Pino (Varazze).

Nell'Assoluto, con 11 atlete in gara, le protagoniste più attese saranno, nell'ordine, Lavinia Cerruti (Genova), Gaia Pesenti (Genova), Maja Cuturilo (Athletic Club), Giusi Volpi (Athletic Club), Maya Pino (Varazze).

La giornata di domenica 7 dicembre, dedicata solamente a gare maschili, avrà inizio alle ore 10 con il singolo Quinta Categoria. Stefano Rebecchi (Spotornese) sarà la prima testa di serie tra i 22 partecipanti, seguito da Edmond Arapi (Savona), Armando Torregrossa (Toirano), Roberto Pesce (Athletic Club), Mirko Pischedda (Genova), Franco Fabbri (Athletic Club), Guido Pittaluga (Athletic Club), Alessandro Maggi (Varazze), Mario Galbo (Athletic Club).

Dalle ore 12 si giocherà il singolo Quarta Categoria, con 12 contendenti. Flavio Bertolini (Genova) sarà accreditato della testa di serie numero 1; se la vedrà con Giosuè De Barbieri (Luigi Rum Compagnia Unica), Massimo Bracco (Bordighera), Lorenzo Gino (Bordighera), Giulio De Gregorio (Varazze), Alessandro Caslini (Savona), David Marani (Athletic Club), Mauro Sanguineti (Segesta Nova), Stefano Godani (Genova), Andrea Sparagino (Segesta Nova), Marco Cristalli (Varazze) e Danilo Benvenuti (Luigi Rum Compagnia Unica).

Questi dodici saranno i principali protagonisti anche del singolo Assoluto, che avrà inizio alle ore 15 e vedrà ai nastri di partenza 34 pongisti.

Complessivamente sono 98 gli iscritti, in rappresentanza di 14 società liguri, per un totale di 137 presenze gara. Il Tennistavolo Savona è la società più rappresentata, con 23 partecipanti. Seguono, nell'ordine, Tennistavolo Genova con 16; Toirano con 13; Athletic Club con 9; Don Bosco Varazze con 7; Villaggio Sport, Luigi Rum Compagnia Unica con 5; Bordighera con 4; Spotornese, TT Club La Spezia, Victoria, Vallecrosia con 3; Segesta Nova, Arma di Taggia con 2.

Nelle due giornate di gare sui sette tavoli allestiti nell'impianto di via Aldo Moro saranno giocati 255 incontri; la direzione sarà affidata al giudice arbitro Gianbeppe Cuatto.

Sponsor dell'evento è Gruppo PAM, che metterà a disposizione i premi per tutti i 27 atleti che saliranno sul podio. Inoltre, verranno sorteggiate tra tutti i partecipanti 2 carte prepagate da 50 euro da spendere nei supermercati di Gruppo PAM.