Calcio | 05 dicembre 2025, 18:46

Calcio, Pietra Ligure. Leo e Dominici in tandem dopo il 4-1 all'Arenzano: "Sappiamo i nostri obiettivi, chi è subentrato ci ha dato una mano a risistemare la partita" (VIDEO)

Un gol e un assist, da difensore, si ricordano eccome, ancor di più nella serata d'esordio che proietta la propria squadra a un solo punto dalla vetta.

Non poteva esserci quindi impatto migliore per Omar Leo con il Pietra Ligure, chiamato a vestire la casacca biancoceleste dopo il "rimescolamento" tattico degli under nell'undici di mister Moraglia.

Un undici che ha visto protagonista fin dall'inizio Enrico Dominici, pronto a sottolineare la capacità mentale di tenere viva la sfida, nonostante un Arenzano arrembante nei primi 45 minuti. Nella ripresa la svolta, grazie anche al contributo dei giocatori subentrati dalla panchina.

Mattia Pastorino

