Calcio, Pietra Ligure. Leo e Dominici in tandem dopo il 4-1 all'Arenzano: "Sappiamo i nostri obiettivi, chi è subentrato ci ha dato una mano a risistemare la partita" (VIDEO)

Un gol e un assist, da difensore, si ricordano eccome, ancor di più nella serata d'esordio che proietta la propria squadra a un solo punto dalla vetta.
Non poteva esserci quindi impatto migliore per Omar Leo con il Pietra Ligure, chiamato a vestire la casacca biancoceleste dopo il "rimescolamento" tattico degli under nell'undici di mister Moraglia.
Un undici che ha visto protagonista fin dall'inizio Enrico Dominici, pronto a sottolineare la capacità mentale di tenere viva la sfida, nonostante un Arenzano arrembante nei primi 45 minuti. Nella ripresa la svolta, grazie anche al contributo dei giocatori subentrati dalla panchina.