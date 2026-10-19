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Rugby | 19 ottobre 2026, 12:13

Rugby | Savona batutto all'esordio dall'Ivrea, rinviate per allerta meteo le gare in Serie C e Under 18

foto Trucco

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L'allerta meteo arancione diramata su buona parte della Liguria ha modificato il programma della prima giornata dei campionati seniores maschili. Sono state rinviate tutte le gare di Serie C e quelle dell'U18 regionale, mentre si è giocato regolarmente nei campionati nazionali.

In Serie A, il CUS Genova ha iniziato la stagione con una sconfitta sul campo del Rugby Milano, che si è imposto 48-14. Avvio in salita anche per il Savona in Serie B, battuto 33-15 in trasferta dall'Ivrea.

Il bilancio ligure è stato invece positivo nel campionato nazionale Under 18, dove il CUS Genova ha conquistato una vittoria esterna proprio contro il Rugby Milano. La formazione genovese si è imposta 34-19 nella seconda giornata del girone 2, ottenendo cinque punti in classifica.
 

Serie A, girone 2 – Prima giornata

Rugby Milano-CUS Genova 48-14 (5-0)

Classifica: Milano, Modena, Bergamo e Rovato 5; Brixia 4; Stade Valdotain 2; Viadana e Amatori Milano 1; Monferrato, Lecco, CUS Milano e CUS Genova 0.
 

Serie B – Prima giornata

Ivrea-Savona 33-15 (5-0)

Classifica: Parabiago, Ivrea, San Mauro e Cernusco 5; Rho 4; Sondrio 1; CUS Milano, Biella, Varese e Savona 0.
 

Under 18 nazionale, girone 2 – Seconda giornata

Rugby Milano-CUS Genova 19-34 (0-5)

Classifica: Parma, Parabiago e Viadana 10; Brixia 7; CUS Genova 5; Bologna e Milano 4; Monferrato 2; Lecco 1; CUS Torino 0.
 

Serie C – Prima giornata

Tutte le partite sono state rinviate per l'allerta meteo:

Vespe Cogoleto-Province dell'Ovest

CUS Genova-Imperia

Pro Recco-URPA

RFC Spezia-Amatori Genova
 

Under 18 regionale

Rinviate per l'allerta meteo anche tutte le gare in programma:

Vespe Cogoleto-CUS Genova 2

Savona-Imperia

Pro Recco-URPA

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