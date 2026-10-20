Allerta Meteo | Arpal prolunga il livello arancione, forti piogge attese su tutta la Liguria

Prolungata da Arpal l’allerta meteo nella notte. Nella zona A l’allerta arancione resta in vigore fino alle 2 del 21 ottobre, poi lascia il posto a quella gialla, che dura fino alle 6.

Nelle zone B e D l’allerta arancione scatta a mezzanotte e prosegue fino alle 6 del 21 ottobre. Dalle 6 alle 9 di mercoledì 21 sarà invece gialla. Nelle zone B e D l’allerta arancione scatta a mezzanotte e prosegue fino alle 6 di mercoledì 21. Dalle 6 alle 9 sarà invece gialla.

La vasta depressione tra Francia e Inghilterra ha determinato un peggioramento esteso e strutturato, con temporali persistenti che questa mattina hanno lambito le coste del Ponente. Le precipitazioni più abbondanti si sono scaricate in mare, ma piogge forti, localmente molto forti, hanno interessato anche la costa.

Nel corso della giornata lo scirocco si intensificherà, favorendo l’estensione dei temporali verso il centro della regione, con piogge diffuse anche forti o molto forti e cumulate elevate su tutte le zone.

In serata la perturbazione si sposterà verso Levante. Il passaggio del fronte nella notte di mercoledì manterrà condizioni instabili e perturbate, in attenuazione nel pomeriggio.

Venti forti sul Ponente, di burrasca sul Levante.

Mare moto ondoso in aumento, con mareggiate sulle coste di Levante nella giornata di mercoledì.