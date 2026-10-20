Calcio | Carcarese. Valmati vuole il cambio di passo in zona gol: "Col Savona gara ad ampi tratti dominata, siamo pigri in certi dettagli"

Tanto amaro in bocca e altrettanta rabbia per una prestazione convincente che però non si è tradotta in punti per la classifica: in casa Carcarese si leccano le ferite dopo il ko per 2-0 subito contro il Savona, in un match ben condotto per ampi tratti sul piano del gioco e delle occasioni create ma vanificato da fatali disattenzioni nei momenti chiave della partita.

Nel post-gara, il tecnico biancorosso Valmati ha analizzato con grande rammarico la prestazione dei suoi, sottolineando il percorso di crescita sul piano del gioco e al contempo l'urgenza di trovare maggiore cinismo sotto porta.

«C'è tanto dispiacere, tantissimo», ha esordito il tecnico nei corridoi del Chittolina. «Stiamo disputando partite un po' tutte uguali: se da una parte le prestazioni stanno migliorando sempre di più, dall'altra non riusciamo a concretizzare e alla prima occasione concediamo agli avversari di andare in vantaggio. Poi recuperare diventa dura».



Il tecnico ha ribadito il concetto con rabbia e determinazione:

«Dobbiamo fare di più. Non siamo venuti qui per far fare festa al Savona, ma per vincere la partita. Eravamo padroni del secondo tempo completamente, ma non siamo riusciti a far gol e alla prima disattenzione l'abbiamo preso. In questo momento, su questi dettagli siamo a volte pigri. C'è grande frustrazione e rabbia per quello che abbiamo dimostrato in campo rispetto a quello che abbiamo raccolto».



Interpellato su quale debba essere lo step successivo per la crescita della squadra, Valmati non ha avuto dubbi:

«Essere più cattivi e far gol. Di occasioni ne abbiamo avute davvero tante, oltre a diverse situazioni sfumate solo per l'ultimo passaggio. Credo che oggi abbiamo costruito persino fin troppo rispetto a quello che avevamo preventivato. Dobbiamo essere più incisivi, arrabbiati e decisi in quello che facciamo».