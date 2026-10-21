Outdoor | Oltre 300 atleti per i Mondiali Enduro di Finale, Simona Ferro: «La Liguria punto di riferimento mondiale»

Il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro, ha partecipato alla cerimonia di premiazione dei Campionati del Mondo UCI Mountain Bike Enduro ed E-Enduro 2026, prestigioso appuntamento internazionale che ha animato negli ultimi tre giorni la Finale Outdoor Region, concludendo la stagione mondiale della disciplina.



"È una soddisfazione e un onore per Regione Liguria ospitare sul proprio territorio eventi di questa caratura, capaci di dare grande visibilità e prestigio alla nostra regione sulla scena internazionale. La Finale Outdoor Region è da sempre la casa dell’Enduro: un contesto straordinario, che unisce percorsi tecnicamente impegnativi a scenari naturali di rara bellezza e che anche in questa occasione ha saputo confermare tutta la propria eccellenza. Tra tracciati storici e nuovi itinerari, questo territorio offre condizioni ideali per mettere alla prova i migliori rider di Enduro ed E-Enduro del mondo, grazie a dislivelli, sezioni veloci e passaggi tecnici di grande complessità", ha dichiarato nel corso del suo intervento.

"La presenza di oltre 300 atleti testimonia la portata di una manifestazione che valorizza la vocazione sportiva della Liguria e la sua straordinaria varietà paesaggistica, coniugando sport, promozione del territorio e attrattività turistica. Un’occasione importante per raccontare la nostra regione a un pubblico internazionale e un magnifico biglietto da visita per la Liguria, che si conferma un punto di riferimento per lo sport e, in particolare, per l’Enduro a livello mondiale", ha concluso il vicepresidente.



Al termine delle gare, i titoli iridati nelle quattro categorie in programma — Men Elite, Women Elite, Men Junior e Women Junior — sono stati conquistati rispettivamente dall’australiano Ryan Gilchrist, dalla tedesca Raphaela Richter, dal francese Hugo Marti Montessinos e dalla slovena Nežka Libnik.