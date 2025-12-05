 / Calcio

Calcio | 05 dicembre 2025, 12:34

Calcio, Eccellenza. La tredicesima giornata è già in rampa di lancio, le designazioni arbitrali

Busalla - Genova Calcio sarà diretta da Miraglia

Busalla - Genova Calcio sarà diretta da Miraglia

ARENZANO FOOTBALL CLUB – CARCARESE

Arbitro: Giacomo Fraticelli (Genova)

Assistente 1: Jacopo Nicolò Pascale (Genova)

Assistente 2: Andrea Amadei (Genova)
 

ATHLETIC CLUB ALBARO – CAMPOMORONE SANT’OLCESE

Arbitro: Rodolfo Corellino (Genova)

Assistente 1: Filippo Morbelli (Albenga)

Assistente 2: Vesselin Adriano Torrero (Genova)
 

BUSALLA CALCIO – FOOTBALL GENOVA CALCIO

Arbitro: Tommaso Miraglia (Imperia)

Assistente 1: Giorgio Galante (Genova)

Assistente 2: Matthias Crisafulli (Genova)
 

FOOTBALL CLUB BOGLIASCO – SAN FRANCESCO LOANO

Arbitro: Andrea Silvio Verdoia (Genova)

Assistente 1: Lorenzo Toro (Chiavari)

Assistente 2: Melis Filangieri (Chiavari)
 

MILLESIMO CALCIO – FEZZANESE

Arbitro: Pietro Miletto (Alba – Bra)

Assistente 1: Edoardo Bondi (Genova)

Assistente 2: Riccardo Dell’Imperio (Novi Ligure)
 

RIVASAMBA H.C.A. – MOLASSANA BOERO A.S.D.

Arbitro: Andrea Brizzi (La Spezia)

Assistente 1: Michele Bernardini (Genova)

Assistente 2: Alessandro De Lucia (Genova)
 

SPORTING TAGGIA SANREMO – GOLFOPARADISO PRORECCO C.A.

Arbitro: Danilo Frascà (Locri)

Assistente 1: Mario Preci (Savona)

Assistente 2: Luigi Arado (Genova)
 

VOLTRESE VULTUR SSDARL – PIETRA LIGURE 1956

Arbitro: Paolo Trabucco (Chiavari)

Assistente 1: Nicola Penasso (Albenga)

Assistente 2: Luca Prastaro (Genova)

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium