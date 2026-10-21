Calcio | Coppa Italia di Eccellenza. Pietra di nuovo in campo, missione semifinale contro il Rivasamba

Il calendario del Pietra Ligure prosegue a ritmo serrato. Nel tardo pomeriggio, alle 18:00, la squadra di mister Moraglia tornerà in campo per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza, dopo il 2-0 maturato all'andata in casa del Rivasamba.

Una bella occasione per proseguire il cammino nel tabellone della competizione regionale, ma anche per confermare l'alto livello di affidabilità che la rosa biancoceleste sta ribadendo da inizio stagione.

"In casa dell'Athletic (battuto sabato 2-0 ndr) c'è stata un'ulteriore risposta di maturità: un fattore fondamentale in gare complicate e difficili. Alla Sciorba - ha raccontato mister Moraglia - non è che abbiano subito grandi grandi occasioni da gol, però abbiamo affrontato una squadra organizzata e capace di "sporcarti" la partita. Devo dire che i ragazzi stanno però mantenendo un ottimo livello di concentrazione e i cambi sono spesso decisivi".

Oltre a Pietra e Rivasamba scenderanno in campo anche Genova Calcio - Lavagnese (ore 20, 2-0 all'andata per la squadra di Monteforte) e Athletic Club Albaro - Sammargheritese (ore 20:30, 1-0 orange nei primi 90 minuti).