 / Calcio

Calcio | 05 dicembre 2025, 19:21

Calcio, Arenzano. Il ds Marenco "boccia" il super primo tempo di Pietra: "Inutile se alla prima difficoltà la squadra si scioglie"

Il dirigente savonese proporne un altro punto di vista dopo il 4-1 incassato al Devincenzi

Calcio, Arenzano. Il ds Marenco &quot;boccia&quot; il super primo tempo di Pietra: &quot;Inutile se alla prima difficoltà la squadra si scioglie&quot;

Matteo Marenco ha voluto rompere la tipica retorica al termine di una prestazione a due facce.

Il 4-1 incassato dall'Arenzano a Pietra Ligure ha particolarmente infastidito il direttore sportivo dei crociati, non tanto per il risultato in sè, quanto per la scarsa tenuta della squadra nel momento cruciale della partita.

"Il primo tempo dell'Arenzano è stato senz'ombra di dubbio di  livello, ma l'errore più grande che potremmo commettere è pensare di ripartire proprio dai primi 45 minuti. Non siamo la Fezzanese, non siamo il Campomorone, non siamo lo stesso Pietra Ligure che deve rapportarsi con determinati standard prestazionali. Il nostro obiettivo è mantenere la categoria e, quando sarebbero dovute emergere tutte quelle caratteristiche tipiche di una squadra che punta alla salvezza, siamo venuti meno. Ripartiamo dal secondo tempo piuttosto, mettendoci bene in testa ciò che  non dobbiamo fare. Ci hanno annullato un gol buono, ma con l'atteggiamento della ripresa avremmo perso comunque quattro o cinque a due..

L'Arenzano dev'essere a suo agio nel "fango", nei momenti complicati delle partite. Servono a poco 45 minuti da top team se poi si implode all prima difficoltà".

Lorenzo Tortarolo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium