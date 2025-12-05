 / Calcio

Calcio | 05 dicembre 2025, 12:01

Calcio, Arenzano. Cocco guarda all'orizzonte: "Col Pietra gran primo tempo, dobbiamo puntare ad estendere quel tipo di prestazione" (VIDEO)

Il 2-0 annullato? Avrebbe inevitabilmente avuto conseguenze psicologiche su entrambe le squadre

Non ha portato punti alla causa dell'Arenzano il ritorno di Matteo Cocco al Devincenzi.

L'Arenzano è stato sconfitto 4-1 dalla sua ex squadra, il Pietra Ligure, seppur i crociati abbiano avuto l'occasione di portarsi sul 2-0.

La rete è stata infatti annullata dal direttore di gara per una (eufemisticamente) dubbia posizione irregolare.

L'analisi del tecnico non si è però ovviamente soffermata sul singolo episodio: le dichiarazioni post partita hanno sottolineato l'importanza del primo tempo disputato nel recupero di campionato, a cui è però è seguita una ripresa non altrettanto all'altezza.

Il benchmark da seguire è quello fissato nei primi 45 minuti di gioco, con l'obiettivo di estenderlo alla quasi totalità della partita.

Mattia Pastorino

