Calcio, Arenzano. Cocco guarda all'orizzonte: "Col Pietra gran primo tempo, dobbiamo puntare ad estendere quel tipo di prestazione" (VIDEO)

Non ha portato punti alla causa dell'Arenzano il ritorno di Matteo Cocco al Devincenzi.

L'Arenzano è stato sconfitto 4-1 dalla sua ex squadra, il Pietra Ligure, seppur i crociati abbiano avuto l'occasione di portarsi sul 2-0.

La rete è stata infatti annullata dal direttore di gara per una (eufemisticamente) dubbia posizione irregolare.

L'analisi del tecnico non si è però ovviamente soffermata sul singolo episodio: le dichiarazioni post partita hanno sottolineato l'importanza del primo tempo disputato nel recupero di campionato, a cui è però è seguita una ripresa non altrettanto all'altezza.

Il benchmark da seguire è quello fissato nei primi 45 minuti di gioco, con l'obiettivo di estenderlo alla quasi totalità della partita.