Calcio | Millesimo-Sanremese anticipata a sabato, protesta degli Ultras matuziani: "Non ci saremo"

L’anticipo di Millesimo-Sanremese accende la protesta del tifo organizzato matuziano. Dopo l’ufficialità dello spostamento della partita, inizialmente prevista per domenica 25 ottobre e anticipata a sabato 24 ottobre, la Gradinata Nord Sanremo ha annunciato che non prenderà parte alla trasferta. Una posizione netta, affidata a un comunicato dai toni durissimi, aperto con una frase inequivocabile: "Ci avete rotto il c****". Il gruppo sostiene di avere manifestato per oltre cinque anni alla società la propria contrarietà agli anticipi del sabato, senza però essere ascoltato.

Tre minivan già prenotati e pagati. La decisione comporterà anche una perdita economica per i sostenitori. La Gradinata Nord aveva infatti già organizzato la trasferta, prenotando e pagando tre minivan per raggiungere Millesimo nella giornata di domenica. Nonostante le spese già sostenute, il gruppo ha scelto di confermare la protesta e di non presentarsi nel settore ospiti del Comunale: "La Gradinata Nord Sanremo non prenderà parte alla trasferta e a tutte le partite anticipate al sabato per opera unilaterale della nostra società". Il malcontento non riguarda solamente il cambio di data. Nel comunicato vengono richiamate anche altre questioni che negli ultimi tempi hanno alimentato la distanza tra il tifo organizzato e il club, dai seggiolini gialli al biglietto nominativo, considerate ulteriori difficoltà per chi segue la squadra.

L’appello agli altri tifosi matuziani. La Gradinata Nord ha invitato l’intera tifoseria della Sanremese a sostenere l’iniziativa, auspicando che sabato il settore ospiti dello stadio di Millesimo rimanga vuoto. "Prima il gruppo, prima i nostri diritti. Prima il rispetto, poi tutto il resto", si legge nella parte conclusiva del comunicato, accompagnata dallo slogan “No al sabato”. Quello annunciato non vuole essere un gesto limitato alla prossima partita. Il tifo organizzato ha infatti anticipato che diserterà anche eventuali future gare spostate al sabato attraverso decisioni che ritiene non condivise. Millesimo-Sanremese si giocherà regolarmente, ma senza il sostegno della parte più calda del pubblico matuziano.