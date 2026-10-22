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Calcio | 22 ottobre 2026, 17:40

Giudice Sportivo | Eccellenza. Il Pietra Ligure perde Odasso per un turno

Giudice Sportivo | Eccellenza. Il Pietra Ligure perde Odasso per un turno

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 17/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
 

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR.)

Tommaso Odasso (Pietra Ligure 1956)
 

AMMONIZIONE (II INFR.)

Antonio Gabriel Insolito (Pietra Ligure 1956)

Elia Iorio (Pietra Ligure 1956)
 

AMMONIZIONE (I INFR.)

Alessio Gaspari (Athletic Club Albaro)

Gianluca Parodi (Athletic Club Albaro)

Alessandro Revello (Athletic Club Albaro)

Sunday Ifesinachi (Carcarese)

Enrico Dominici (Pietra Ligure 1956)

Emanuele Colombo (Savona FBC 1907 ASD)

Luca Giubergia (Savona FBC 1907 ASD)

Ermir Rezi (Savona FBC 1907 ASD)

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