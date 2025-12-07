 / Calcio

Calcio, Prima Categoria A. Ventimiglia - Golfo vale il ruolo di antiVirtus, quattro le gare nel savonese

Il pari imposto dal Cengio alla Virtus Sanremese nell'anticipo, regalerà un’opportunità da cogliere al volo per le le prime inseguitrici dei matuziani. Ventimiglia e Golfodianese si confronteranno in un vero e proprio scontro diretto per portarsi a meno tre dal primo posto.

Nell’estremo ponente ligure è in arrivo il Dego, pronto a candidarsi con forza a un posto in zona playoff, ma anche l’Altarese, ospite a pochi chilometri di distanza del Camporosso.

Le altre quattro gare in programma si giocheranno tutte nel savonese. 

Al Riva di Albenga è arriva l’Oneglia, dopo il mancato recupero degli ingauni in casa del Dego. Borghetto - Andora mette in palio punti pesanti per il raggiungimento degli obiettivi per i team di Perrone e Ghigliazza, mentre il Quiliano & Valleggia riceverà l’Ospedaletti, a pochi giorni dalla grande prova, nonostante la sconfitta, di fronte alla capolista.

Completa il quadro Cisano - San Filippo Neri, sfida determinante per le dinamiche delle zone bassa della classifica.

Redazione

