Riviera Beach Volley: da domani oltre 110 coppie a Laigueglia per la prima di Campionato per società Fipav

Sono più di 110 le coppie partecipanti il 24 e 25 ottobre a Laigueglia per la prima giornata del Campionato italiano per società Fipav targata Riviera Beach Volley. L'ultimo week-end di un calendario "Riviera's Autumn Beach Volley" che ha raccolto in meno di un mese e 4 location (Taggia, Ceriale, Diano Marina e Laigueglia) oltre 460 coppie provenienti da tutta Italia. Su trentadue campi complessivi sono andati così in scena con la collaborazione del Comitato Fipav Liguria ben 5 Serie Beach B1 1500 maschili e femminili, un concentramento B4 2x2 maschile, femminile e misto da 220 coppie con 16 società di beach volley coinvolte, 4 serie beach B2, e la prima giornata Cips con doppia tappa Gold, Silver e Bronze maschili e femminili nella splendida location di Laigueglia, vera e propria casa consacrata del beach volley nazionale. "Chiudiamo il nostro festival autunnale spingendo oltre il pensabile la stagione outdoor con 460 coppie in meno di un mese - ha spiegato Alessio Marri, presidente Riviera Beach Volley - è stato un anno straordinario, abbiamo riscritto le regole del beach volley nazionale con la prima storica Coppa Italia per società Fipav e ospitato con 40 eventi più di 3000 atleti in tutta la Liguria, un accorato ringraziamento a chi ha permesso tutto questo".

La rassegna Riviera Beach Volley ha ottenuto il patrocinio di Regione Liguria e Agenzia In Liguria e ben 4 comuni tra cui Taggia, Ceriale, Diano Marina e infine Laigueglia. "Destagionalizzare con lo sport è da sempre il nostro obbiettivo - ha dichiarato Lino Bersani, consigliere allo Sport della giunta laiguegliese guidata dal sindaco Giorgio Manfredi - allungare i week-end di mare fino all'ultima di ottobre è un grande traguardo che vogliamo continuare a perseguire con altri progetti".



Nonostante il maltempo di questi giorni abbia danneggiato alcune strutture sull'arenile, l'organizzazione del Riviera Beach Volley è prontamente intervenuta per rimontare i campi e renderli perfettamente agibili per la prima tappa del Campionato italiano per società Fipav che ospiterà oltre le consuete squadre liguri compagini da Lombardia, Piemonte, Valle D'Aosta, Emilia e Toscana