Calcio, Serie D. Il Vado non sfonda a Cairo, reti bianche al Brin

Sui piedi di Alfiero è capitata l'occasione più nitida per il Vado

Al “Brin” non basta un match ricco di fiammate per rompere l’equilibrio di inizio partita: Cairese e Vado si dividono la posta al termine di una sfida intensa, combattuta e che nonostante le molte occasioni da rete non trova vinti o vincitori.

I gialloblu entrano in campo con maggiore determinazione e costruiscono fin da subito le azioni più pulite. Gulli scalda i motori nei primi minuti, poi è Federico a rivelarsi una vera spina nel fianco per la retroguardia rossoblu. Sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, Giorcelli sfiora il vantaggio ma Bellocci legge bene la traiettoria e blocca.

Il Vado prova a reggere l’urto affidandosi soprattutto alla qualità di Ciccone e alla fisicità di Raffini e Abonckelet. Proprio quest’ultimo spreca la palla più clamorosa della frazione: servito da un velo di Raffini, calcia altissimo dal cuore dell’area, graziando Ceppi.

La Cairese risponde con una serie di ripartenze ben orchestrate, ma Vassallo e Castiglia mancano l’ultimo passaggio. Si va al riposo senza reti.

La ripresa si apre con un episodio che potrebbe indirizzare il match: un errore in disimpegno dei gialloblù regala un due contro uno al Vado. Alfiero si presenta davanti a Ceppi, ma il portiere compie un intervento prodigioso, salvando i suoi anche sul successivo tentativo di Raffini.

La gara diventa più verticale e intensa, con continui capovolgimenti di fronte. La Cairese cresce di nuovo in palleggio: prima Vassallo e poi Castiglia saltano l’uomo ma non trovano la soluzione a rete. L’ingresso di Graziani porta energie fresche e proprio su una sua punizione Bellocci vola a deviare sotto la traversa, tenendo a galla i rossoblù.

I cambi ridisegnano entrambi gli schieramenti, ma le occasioni più nitide continuano ad arrivare nel finale. All’84’, Anselmo semina il panico sulla fascia, guadagna una punizione e dal successivo sviluppo nasce un intervento decisivo di Bellocci. Risponde il Vado al 91’: Ciccone inventa per Raffini, che fa da sponda verso un compagno la cui conclusione a pallonetto sfiora la traversa.

Dopo tre minuti di recupero, il triplice fischio certifica uno 0-0 che lascia un pizzico di rammarico in entrambe le compagini.



CAIRESE - VADO 0-0

Cairese: Ceppi, Boveri, Jebbar, Gulli, Anselmo, Giorcelli, Gargiulo, Castiglia, Federico, Vassallo, Piacenza.

A disposizione: Gentile, Giacchino, Graziani G., Colletto, Turco, Sancinito, Sava, Hernandez, Vignaroli.

Allenatore: Floris.



Vado: Bellocci, Bondioli, Pisanu, Raffini, Ciccone, Gulinelli, Abonckelet, Lupinacci, Messina, Alfiero, Syll.

A disposizione: Boschi, Arras, Caremoli, De Rinaldis, Torre, Cecchinato, Sacco, Pastorino, Stampi.

Allenatore: Roselli.



Arbitro: Bonasera di Enna

Assistenti: Saracino di Ragusa e Rizzo di Enna