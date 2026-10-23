Calcio | Alla Virtus Sanremese l'andata dei quarti di Coppa contro il Finale (GLI HIGHLIGHTS)

Il Finale esce battuto di misura da "Pian di Poma" nella gara d'andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Un risultato che non compromette il decisivo ritorno nel quale proveremo a ribaltarla.

Nel primo tempo è la Virtus Sanremese a sbloccarla approfittando di un retropassaggio di Crovella, Camerino si fionda sulla sfera e batte poi Gragnoli in area. In avvio di ripresa il raddoppio sugli sviluppi di un corner, è il neoentrato Pellicanò ad anticipare tutti e deviare di testa in rete. L'espulsione di Canepa complica le cose, ma al 78' riusciamo ad accorciare. Recupero di Saracco che scarica per Youri Vittori, passaggio tra le gambe del difensore per l'inserimento di Andrea Vittori che supera l'estremo difensore con un tocco sotto.