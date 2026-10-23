Calcio | Prima Categoria A e B: gli arbitri per il fine settimana, Nolese - Cengio a Pollero

GIRONE A
ALTARESE 1929 – ARGENTINA ARMA
Arbitro: Samuele Baccino
Sezione: Savona
ANDORA 1966 – VALLECROSIA ACADEMY ASD
Arbitro: Filippo Ferrara
Sezione: Savona
CAMPOROSSO – ONEGLIA CALCIO
Arbitro: Angelo Della Monica
Sezione: Imperia
CISANO – DEGO CALCIO
Arbitro: Thomas Felline
Sezione: Savona
GOLFO DIANESE 1923 – CENGIO
Arbitro: Adnane Raddouh
Sezione: Imperia
NOLESE R.G. 1946 2001 – SPERANZA 1912 F.C.
Arbitro: Pietro Pollero
Sezione: Savona
OSPEDALETTI CALCIO – QUILIANOVALLEGGIA
Arbitro: Alessandro Cattunar
Sezione: Imperia
VILLANOVESE – VELOCE 1910
Arbitro: Mattia Calo
Sezione: Albenga
PRIMA CATEGORIA B
G.S. GRANAROLO – RABONA VIA DELL'ACCIAIO
Arbitro: Lorenzo De Tonetti
Sezione: Genova
MULTEDO 1930 – BOLZANETESE VIRTUS
Arbitro: Lorenzo Pettirossi
Sezione: Genova
OLD BOYS RENSEN – PEGLIESE
Arbitro: Giovanni Fisichella
Sezione: Genova
PRIAMAR A.S.D. – CELLA
Arbitro: Michele Giacchino
Sezione: Savona
ROSSIGLIONESE – S.G. BATTISTA
Arbitro: Alberto Ghioni
Sezione: Genova
SASSELLO – VALSECCA SPORT FUN
Arbitro: Gabriele Semeria
Sezione: Imperia
SAVIGNONE – MURA ANGELI
Arbitro: Federico Cantoni
Sezione: Genova
SERRA RICCO' 1971 – VOLTRI 87
Arbitro: Enrico Mereto
Sezione: Genova