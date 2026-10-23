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Calcio | 23 ottobre 2026, 19:23

Calcio | Prima Categoria A e B: gli arbitri per il fine settimana, Nolese - Cengio a Pollero

Calcio | Prima Categoria A e B: gli arbitri per il fine settimana, Nolese - Cengio a Pollero

GIRONE A
 

ALTARESE 1929 – ARGENTINA ARMA

Arbitro: Samuele Baccino

Sezione: Savona
 

ANDORA 1966 – VALLECROSIA ACADEMY ASD

Arbitro: Filippo Ferrara

Sezione: Savona
 

CAMPOROSSO – ONEGLIA CALCIO

Arbitro: Angelo Della Monica

Sezione: Imperia
 

CISANO – DEGO CALCIO

Arbitro: Thomas Felline

Sezione: Savona
 

GOLFO DIANESE 1923 – CENGIO

Arbitro: Adnane Raddouh

Sezione: Imperia
 

NOLESE R.G. 1946 2001 – SPERANZA 1912 F.C.

Arbitro: Pietro Pollero

Sezione: Savona
 

OSPEDALETTI CALCIO – QUILIANOVALLEGGIA

Arbitro: Alessandro Cattunar

Sezione: Imperia
 

VILLANOVESE – VELOCE 1910

Arbitro: Mattia Calo

Sezione: Albenga


PRIMA CATEGORIA B
 

G.S. GRANAROLO – RABONA VIA DELL'ACCIAIO

Arbitro: Lorenzo De Tonetti

Sezione: Genova
 

MULTEDO 1930 – BOLZANETESE VIRTUS

Arbitro: Lorenzo Pettirossi

Sezione: Genova
 

OLD BOYS RENSEN – PEGLIESE

Arbitro: Giovanni Fisichella

Sezione: Genova
 

PRIAMAR A.S.D. – CELLA

Arbitro: Michele Giacchino

Sezione: Savona
 

ROSSIGLIONESE – S.G. BATTISTA

Arbitro: Alberto Ghioni

Sezione: Genova
 

SASSELLO – VALSECCA SPORT FUN

Arbitro: Gabriele Semeria

Sezione: Imperia
 

SAVIGNONE – MURA ANGELI

Arbitro: Federico Cantoni

Sezione: Genova
 

SERRA RICCO' 1971 – VOLTRI 87

Arbitro: Enrico Mereto

Sezione: Genova

Redazione

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